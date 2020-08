annonse

annonse

Forsker Lars Gule reagerer på at motdemonstrasjonen mot SIAN organiseres av et lederløst aktivistnettverk.

De kaller seg Oslo mot rasisme, men ingen vet hvem de er, aktivistnettverket har bare en Facebookside, skriver Klassekampen. Gule stoler ikke på at initiativtakerne i Oslo mot rasisme klarer å sikre en fredelig motdemonstrasjon.

På lørdag skal SIAN ha en markering utenfor Stortinget, og Gule ønsker en motdemonstrasjon, men da han kontaktet LO i Oslo, flere organisasjoner, Den norske kirke og Human-Etisk Forbund og oppfordret dem til å arrangere motdemonstrasjon i morgen. Fikk han ikke et positivt svar.

annonse

Les også: Lars Gule om debatt med SIAN: – Et dumt valg

De eneste som flagger en motdemonstrasjon er Oslo mot rasisme. Men de har ingen dialog med politiet, og er kjent for å ha en konfronterende linje. Gule sier at han ikke stoler på Oslo mot rasisme.

Hvis det ikke blir organisert en lovlig motdemonstrasjon vil Gule likevel stille, men da som forsker. Han har også forsøkt å diskutere med Oslo mot rasisme på Facebook, de slettet innleggene hans.

annonse

Les også: Nå har også Bergen fått smake muslimsk hat og vold

Oslo mot rasisme svarer slik på kritikken til Gule i en melding til Klassekampen:

«Vi har svart på alle henvendelser på Facebook, flere fagforeninger kommer med sine faner lørdag, så at det skal være vanskelig å få svar fra oss er underlig. Gule skrev et langt debattinnlegg på veggen vår som passet bedre på hans egen vegg og derfor ble fjernet. Vi frykter ikke at det blir vold og hærverk på lørdag med mindre politiet ender med å eskalere situasjonen slik de gjorde på Furuset. Vi har hatt flere motmarkeringer foran Stortinget som har gått uten uroligheter, uten vakter. Oslo mot Rasisme er et nettverk og har ikke faste talspersoner og ingen ledere.»