annonse

annonse

Hvis Kreml har forgiftet Aleksej Navalnyj, vil svaret fra USA få 2016-sanksjonene til å «blekne».

Det ble angivelig sagt under et møte som nylig fant sted mellom USAs viseutenriksminister Stephen Biegun og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det er russiske myndigheter som selv går ut med disse opplysningene.

Ombord på et privatfly fra Omsk i Sibir til hovedstaden Moskva 20. august fikk Aleksej Navalnyj, en ledende skikkelse i Russlands ikke-systemiske opposisjon, et illebefinnende fra det som tidlig ble mistenkt å være forgiftning.

annonse

Navalnyj ble senere utskrevet fra sykehuset i Omsk og fløyet til Charité-sykehuset i Berlin – for øvrig i likhet med Pjotr Verzilov for snart to år siden.

Les også: Antatt forgiftet Pussy Riot-medlem fløyet til Berlin

Etter det amerikanske presidentvalget i 2016 ble Russland ilagt sanksjoner for påstått valginnblanding. Nå kan det tilsynelatende gå mot en ny og hardere runde straff fra USA. EU har på sin side krevd «uavhengig og åpen» etterforskning.

annonse

Kreml har imøtegått påstandene om at de står bak den antatte forgiftningen av Navalnyj. En slik handling er ikke i Kremls egeninteresse, argumenteres det.

– Et spørsmål melder seg uunngåelig: Hvem tjener på det? Helt klart ikke det russiske lederskapet, uttaler Russlands utenriksdepartement om forgiftningen.

Les også: Russland: Bøtelagt for å tegne homofil barnefamilie – risikerer fengsel for vaginakunst

Motstandere liker å fremstille Navalnyj som en marginal figur som gjøres viktig av vestlige medier og politikere, men som russere flest knapt kjenner til og hvis politikk enda færre russere støtter.

Navalnyj er imidlertid ikke bare i stand til å skape oppmerksomhet rundt sine gateprotester. Han har dessuten vist seg brysom for statens elite ved å avdekke påstått korrupsjon blant politikere og embetsmenn.

Navalnyjs Anti-Corruption Foundation la i 2016 frem dokumentasjon som mener å vise at daværende statsminister Dmitrij Medvedev i realiteten disponerte det storslåtte landstedet Milovka fem timer nordøst for Moskva. Selv endene lever som konger der, skrev The Moscow Times.

annonse

Les også: Nonne kjørte Mercedes-Benz til 1,2 millioner – nå ber hun om tilgivelse

I 2018 tirret Navalnyj på seg selveste Viktor Zolotov, sjefen for Russlands nasjonalgarde, ved å hevde at Zolotov hadde tilrøvet seg millioner av rubler fra soldatenes matbudsjett gjennom triksing med innkjøpsavtaler. Dette fikk en sprutrød Zolotov til å utfordre Navalnyj til duell (video).