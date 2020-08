annonse

Fire tenåringer er tiltalt for ran og drap på en 17 år gammel jente i North Carolina. Mediene viser liten interesse. Nok en gang handler det om svarte amerikanere som dreper hvite amerikanere. Det er også verdt å merke seg at drapet skjer i samme stat som drapet på 5 år gamle Cannon Hinnant, som heller ikke fikk særlig stor oppmerksomhet i hovedstrømsmediene. Det gikk kun seks dager mellom de to drapene.

Veronica Baker (17) hadde nylig fullført high school, og ble lørdag 15. august funnet skutt og drept i bilen sin på en parkeringsplass i Raleigh, North Carolina. Fire svarte amerikanere i alderen 17 til 19 år ble senere arrestert. Devin Cordell Jones (17) er tiltalt for selve drapet, mens de tre andre er tiltalt for blant annet å ha forsøkt å hjelpe Jones med å flykte fra North Carolina.

Drapet føyer seg inn i en rekke «black on white» voldsepisoder i USA den siste tiden. Blant annet fikk den horrible volden mot en uskyldig hvit sjåfør i Portland stor oppmerksomhet. Adam Haner forsøkte å hjelpe en transvestitt som ble trakassert av BLM-mobben, det endte med at han ble et offer selv. Haner ble sparket så hardt i hodet at han kunne blitt drept. Selv tror han at han ble angrepet kun på grunn av sin hudfarge.

Også i Norge har vi opplevd det mange oppfatter som vold basert på «omvendt rasisme». Høsten 2019 var Oslo preget av en voldsbølge , hvor tilfeldige personer ble utsatt for blind vold. Gjerningspersonene var nesten utelukkende ungdom med innvandrerbakgrunn. Ofrene var nesten utelukkende etniske nordmenn.

I tillegg har vi såkalt «dominansvold», som vi har sett en rekke eksempler på særlig i Sverige , men også i Danmark og Norge.

Men for å holde oss til USA: Hvor utbredt er denne typen vold, svarte amerikanere som utøver vold mot hvite? Og er det virkelig slik at rasistisk politivold det største problemet for svarte amerikanere?

Narrativet til Black Lives Matter-bevegelsen er at det foregår en systematisk jakt på svarte amerikanere i regi av et politi gjennomsyret av rasisme. Denne virkelighetsforståelsen støttes av hele ledersjiktet i demokratene, og de aller fleste medier. Senest sa Michelle Obama i sin tale til demokratenes landsmøte at det er en uendelig (never ending) rekke av svarte amerikanere som blir drept, en grov overdrivelse. For tallenes tale sier noe annet, som Resett og jeg har skrevet om tidligere.

Det messes om «strukturell, systemisk rasisme», om det urettferdige i at fengslene har en overvekt av svarte fanger, som fengsles kun på bakgrunn av sin hudfarge. Løsningen er å avfinansiere politiet, som ifølge BLM og demokratene er en fiende av den svarte befolkningen.

For det første: Dette kravet støttes ikke av et flertall av de svarte amerikanerne, som heller ønsker mer politi i gatene. Politiet i USA har mange problemer, og mange svakheter. Men dette handler om for dårlig opplæring, ikke om systemisk rasisme.

For det andre: Realitetene er at den svarte befolkningen er langt mer kriminelle enn andre folkegrupper. Tall fra Bureau of Justice Statistics, USAs svar på SSB, viser dette nokså klart.

Når det gjelder voldelige forbrytelser mellom to ulike raser er tallene som følger (2018):

Black on white: 547,948

White on black: 59,778

Sannsynligheten for at en hvit person blir utsatt for vold fra en svart person er altså nesten ti ganger så høy som vice versa. Tallene er ekstremt skjeve, særlig når man tar hensyn til at svarte utgjør kun 12 prosent av befolkningen i USA, mens hvite utgjør 62 prosent. Systemisk rasisme?

Disse tallene er altså fra 2018. I forbindelse med BLM-opptøyene siden drapet på George Floyd i mai, er det mye som tyder på at volden mot hvite øker . Men statistikken for inneværende år er ikke klar, og den massive mørkleggingen i gammelmedia gjør situasjonen uoversiktlig.

Ifølge demokratene er alt dette Trump sin skyld. Men så og si samtlige byer som rammes av opptøyer er styrt av demokratene. Ekstremt voldelige byer som Chicago har vært styrt av demokratene siden 1931. Baltimore har vært styrt av demokratene siden 1967. Ikke en eneste republikaner har en ledende stilling i byen.

Dessuten var tallene like skjeve under president Obama. Dette er et dypereliggende problem. Å plassere ansvaret hos den sittende president er et rent spill for galleriet.

En typisk unnskyldning, som brukes flittig både i USA og her i Skandinavia, er at forklaringen ligger i såkalte strukturell rasisme. Dette fører til en tendens hvor gjerningsmennene får sympati, det er utelukkende de undertrykkende omgivelsene som har skylden, og hvem styrer de angivelige rasistiske omgivelsene? Du gjettet riktig: Hvite, middelaldrende menn.

Men denne modellen forklarer ikke hvorfor kriminaliteten er ulik når man sammenligner ulike demografiske grupper som lever under tilnærmet like forhold. Det som dog skiller svarte amerikanere fra andre demografiske grupper er den totale oppløsningen av familiestrukturen. Antall barn født utenfor ekteskap, og uten en farsfigur, er ekstremt høyt. Konsekvensene er dramatiske.

Fattigdomsraten synker med 73 prosent for svarte barn som vokser opp med to foreldre, sammenlignet med de som vokser opp med en alenemor. I 2018 ble hele 69,4 prosent av de svarte barna født utenfor ekteskap. Allerede i 1965 advarte senator Daniel Moynihan om denne utviklingen. Den gangen ble 23,6 prosent svarte født utenfor ekteskap, noe som Moynihan så på som en krise for den svarte befolkningen. Det er verdt å merke seg at Moynihan representerte demokratene.

Handlingsplaner

Men slike forklaringer blir for kompliserte for BLM og deres støttespillere. Det er enklere å skylde på strukturell rasisme, hvit overlegenhet, hvite privilegier, undertrykkelse og urettferdighet. I Norge snakker man om handlingsplaner mot muslimhat og islamofobi, mens norske ungdommer ligger nakne, blødende og fornedret i grøftekanten. Rabulisten Raja skal « feie gatene fri for rasisme ». Alle forstår at dette kun gjelder rasisme fra hvite mennesker.

I USA tar svarte seperatister til orde for en egen stat for afro-amerikanere . BLM-demonstranter krever at hvite mennesker gir fra seg sine hjem.

Kravet om oppreisning for tidligere generasjoners forbrytelser vinner stadig terreng blant demokratene. Cory Booker er en av de som har sagt at han støtter et slikt program, mens visepresidentkandidat Kamala Harris sa allerede i 2019 at hun støtter en utredning rundt dette. Slike krav har fått ekstra medvind etter BLM-protestene de siste månedene.

Seattle har allerede startet nedskjæringene i politibudsjettet, noe som førte til at den (svarte) politisjefen sa opp sin stilling på dagen.

Samtidig øker volden mot hvite mennesker. USA er ekstremt splittet, og dette forsterkes av covid-19 pandemien som brukes som politisk verktøy mot den sittende presidenten. Trump får all skyld for dødsfallene i byer som styres utelukkende av demokrater. Det er selvsagt lov å kritisere Trump i forbindelse med pandemien, men dette fritar ikke demokratene for ansvaret i byene og statene de kontrollerer.

3. november velger amerikanerne hvem som skal sitte som president de neste 4 år. Valget og dagene etter blir en skjebnetime for USA. Vil landet fortsette å bevege seg mot sør-afrikanske tilstander under president Biden, eller får Trump konsolidert sin makt, bekjempet dypstaten og får bukt med den økende anti-hvite volden?