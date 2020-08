annonse

Venstre-topp og kulturminister Abid Raja ber folk holde seg unna motdemonstrasjoner mot den antiislamske gruppa Sian.

– Drit i Sian og hold dere hjemme! Ved å dra dit for å vise din avsky, gjør du Sian viktigere. Ved å ikke dra, avkler du Sian, sier han til VG.

Avisen skriver at «det forventes stort oppmøte når den antiislamske organisasjonen SIAN arrangerer «Krenkefest» utenfor Stortinget.»

Abid Raja sier han ikke i tvil om at «krenkefest» er et slagord som er ment for å spisse konflikten.

– Hvis det er noen som helst i dag, muslim eller ikke, som lar begeret renne over under demonstrasjonen, vil det ødelegge for minoritetsbefolkningen, sier Raja.

Demonstrasjonen staret kl 13 lørdag.