Det er snart 10 år siden Arnt Folgerø i en lang og godt fundert kronikk «Bistanden bør avvikles» ble publisert på Document.no



Folgerø var saklig og relativ mild, for noe som jeg vil beskrive som en fortsatt norsk verdensrekord i bistands-svindel og ukyndighet – men meget godt tildekket av myndighetene. Og regjeringer kommer og går, og ingen er i stand til å stoppe denne råttenskapen.

Antagelig fordi det vil rive ned «stolte» offentlig ansatte og svake politikere i massevis. Og riksmediene, de er på denne råttenskapen side, ved å la elendigheten fortsette. At de ikke vil grave i dette, betyr at redaktørene beskytter den skjulte statsmakten som her gjør seg gjeldende. De svikter fundamentalt sin rolle som den 4de statsmakt, den som skulle kontrollere og holde de øvrige statsmaktene i ørene. Spurt på en annen måte, er uærligheten bare for stor til å innrømmes? Hva slags selvstendig, rettssikkert og ærlig land er Norge da blitt.

Så hva snakker vi om? I penger en prosent av nasjonalproduktet årlig som for i år 2020 representerer ca 38 milliarder, ikke millioner korner…Et forskrekkelig stort beløp av skattebetaleres penger som er unntatt skikkelig kontroll og verst, opplagt med vitende og av noen høyt oppe sin vilje. Hvordan kan dette tillates, er regjering etter regjering uforanderlig på autopilot? Er «stats-systemet» ikke lenger et demokrati som ikke tåler dagens skarpe lys? Eller er der hemmelige EU-globale avtaler eller andre hensyn som gjør seg gjeldende, avtaler som folket ikke tåler å få høre om? Jeg vet ikke, men som det heter på engelsk fra et Hamlet-skuespill «something is rotten in the state of Denmark». Det betyr ifølge Google at dersom myndighetene vet om u-hederligheter eller problemer, men ikke gjør noe for å forhindre og stoppe slike, da er noe råttent i systemet. Og enkelt, dette er presis selve problemet i Norge.

Jeg kunne referere til mine flere tidligere skriverier i samme sammenheng, men begrenser det her til min påstand om at dersom 10% av disse bistands pengene når frem til de virkelig trengende, da er det omtrent realiteten. Eldre mennesker som har deltatt i «systemet» snakker først om realitetene etter at de er gått av med pensjon. De som gjør det mens i jobb, mister den og blir hetset og hengt ut. Med andre ord, her er kraftige elite-krefter som truer til taushet om realitetene, om misbruk av midler på de forskjelligste måter, som vi bare kan ane om. Vi så Erik Solheims sorti fra FN med skam for Norge som hadde fremmet ham. Han og hans like flyr på første klasse både i luften og på luksushoteller og langs bakken… Og med høye dagpenger og andre fordeler. Konsulenter og underleverandører tar nepotisme-messig imot fete oppdrag.

Konklusjonen er enkel: Stat-til-stat bidrag har ikke livets rett, det medfører stat-til-stat korrupsjon. Og i statskassen er det NGOene har sugerør, oftest godt tilrettelagt av det ideologiske rottereiret UD som Ina Eriksen Søreide som leder opplagt mangler kontroll over. Enten det, eller hun er på venstresiden hun også. Ifølge Folgerø ble 5 korrupsjons-jegere den gang i 2011 påsatt av UD for å rydde opp. Rapporten fra deres arbeide etterlyses, fru statsminister Erna Solberg. Der gjenstår bare en enkel måte å rydde opp i elendigheten på, nemlig en Salomonsk løsning: Med ett sverd-slag kutt all bistand og u-hjelp. Dersom man bare vil røke ut rottene, kutt bistanden med 90% og se dem forlate mat-fatet med hyl og skrik. Da fru statsminister tar du dem på gangen. Det eneste beklagelige ved 100% løsningen er at de fleste går fri straffe forfølgelse. For her er mye straffbart og heleren ikke bedre enn stjeleren.

En høyst beklagelig konsekvens er at norsk bistand har blitt til storstilt korrupsjon i mottager-landene, og til de der falske krefter som slik tillates å beholde sitt grep over sine lut-fattige befolkninger, helt motsatt den tåredryppende markedsførte godheten. Med andre ord, pengene er ikke bare bort-kastet for Norge, men de gjør det verre for lokale demokrati- og frihets-kjempere. Altså, bistandsfæren driver et slags dobbelt bedrag og de ansvarlige, våre partiledere, vet det bare så altfor godt. Men vender ryggen til realitetene. Er de da ikke selv viktige deltagere i korrupsjons konsekvensene og derfor absolutt skyldige?

Kontroll med hærskaren av deltagere i denne svindel-industrien er umulig for en stat å håndtere, hverken direkte eller gjennom FN eller andre. Da må den gis opp eller overlates til private krefter. Men heller ikke det private er problemfritt. Hjelp til industriell selvhjelp er eneste mulige løsning, dvs konkret helt nødvendig lokal industri, og det gjennom et samarbeide kompetente private og norske myndigheter imellom, på 50/50 basis. Da er der iallfall en «intern» forretningsmessig kontroll og norsk reell oppfølgning av prosjektet, og ikke bare under bygging, men profesjonelt også norsk-ledet i minst en 5 års driftsperiode deretter. Ellers blir det som typisk, alt stopper opp, og industri og ferdigstilte skoler kommer ikke i gang og går i forfall og slik til ingen nytte, direkte bortkastet, som der er utallige eksempler på. Forøvrig fordyret gjennom lokale myndigheters kontrollerte og korrupte byggherrer.

Det politiske partiet som ikke i sitt offisielle partiprogram tar med enten vekk med bistands-industrien eller sterkt redusert og i så fall med skarp kontroll, og med nødvendig Stortings beslutninger sak for sak, fortjener ikke folkets stemmer. Nåværende «en-blokk» budsjettering 38 milliarder til myndighetenes «skjønnsomme» fordeling er for lengst gått ut på dato. Folket vil seg ikke lenger bedratt av uærlige lobbyister og agenter og alle de falske pretensjonene.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.