Vedum forstår boikotten av TV-aksjonen fordi World Wildlife Federation (WWF) også er tilhenger av ulv.

– Det er milevis unna standarden for norsk, demokratisk tradisjon, skriver Dagbladet på lederplass.

Årets tv-aksjon skal gå til å fjerne plast i havet. Men 21 Senterparti-styrte kommuner vil boikotte innsamlingen til WWF. Siden samme organisasjon ønsker å bevare ulven. Trygve Slagsvold Vedum sier han forstår boikotten.

Dagbladet skriver at det høres mer ut som en forståelse for et forbud mot å ha to tanker i hodet samtidig.

Hvis Senterpartiet sier at bekjempelsen av plast er noe de ikke støtter, da mener Dagbladet at boikotten kan forstås. Men ikke hvis de vil gi til konkurrerende organisasjoner.

– Dette er altså snakk om en regelrett boikott av meningsmotstandere, sier Dagbladet, og legger til:

– Å boikotte WWFs pengeinnsamling til bekjempelse av plast, med begrunnelse i ulvesaken, er et forsøk på å utdefinere en samfunnsaktør på generelt grunnlag. Det er milevis unna den liberale, demokratiske tradisjonen vi har etablert her i landet. Siden det er Senterpartiet vi snakker om her, er det fristende å slå fast at de opptrer unorsk.