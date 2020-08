annonse

annonse

Det er åpenbart at den grunnleggende forståelse av liberalismens kjerneverdi, ytringsfriheten gjennom Grl. § 100, er svekket i vår tid.

At SIANs representant kunne bli utsatt for dette i Bergen er ikke bare et nederlag for rettsstaten Norge, men det er også et nederlag for demokratiet som sådan.

Pressen må også ta sin del av ansvaret for dette som nå har hendt gjennom å dyrke frem et vrengebilde av SIAN sine folk som ekstremister og «helt håpløse». Vel, de er i det minste tøffe som står opp for det de tror på. Det skal de ha i det minste.

annonse

Men mennesker som bruker vold for å kneble en ytring, uansett hvor mye den går i mot ens syn, er ikke for annet å regne som fascistisk.

Brunskjortene terroriserte Tyskland på 1930 med slik metoder, og vi skal ikke tilbake dit igjen! Om aksjonistene definerer seg på høyresiden, venstresiden, eller om de tror på Muhammed så blir det det samme så lenge de er villige til å bruke vold for å få motstanderen til å tie. Dette er ikke annet enn fascisme!

Les også: Islamkritikk er synonymt med provokasjon ifølge islam

annonse

En virkelig liberalist innehar derfor holdningen om at alle skal få komme til orde, enten de er enig eller ikke. Ja, en liberalist vil faktisk forsvare sin motstanders rett til å ytre seg, og det er derfor vi har fått nedfelt denne rett i Grunnlovens § 100.

Slike holdninger virker samfunnsbyggende, holdninger som fører til vold er samfunnsnedbrytende. Men til tross for dette er straffelovens § 185 om «hatprat» kommet på plass fordi politikerne har trodd at denne vil stagge enkelte voldelige elementer i samfunnet.

Forrige lørdags hendelse mot SIAN i Bergen viste at den nok ikke har virket etter hensikten, og da kan den like gjerne avvikles først som sist. Det som trengs er en grundig debatt om liberalismen og verdien av ytringsfriheten, og ikke et knefall for religiøse påstander om krenkelse framfor den frie tanke.

I USA beskyttes en av «The Fifth Amendment», for uttalelser som kan virke krenkende. Det er deres versjon av vår § 100.

Gir vi opp denne paragraf vil limet i vårt samfunn gå i oppløsning. Grl. § 100 er helt sentral, ikke bare i det politiserte ordskifte, men også for rettsvesenet og organisasjons Norge. Organisasjonsretten bygger på ytringsfriheten, noe som venstresiden nå må erkjenne.

CIH gikk ut og oppfordret også Støre til å ta avstand til det som hadde skjedd i Bergen. Støre har ikke gjort dette i skrivende stund, men tier han fornekter også han Grl. § 100 betydning for Norge. Da vil han bidra til samfunnets sakte men markerte drift i retning av fascismen!

annonse

Jeg håper derfor at han vil besinne seg og ta avstand mot den vold som er forvoldt mot et menneske som kun har ytret seg, selv om Støre ikke behøver å være enig i ytrerens budskap.

Av hensyn til vårt demokrati bør derfor Støre uttale seg negativt til bruk av slik vold. Han må ta avstand fra dette for å klargjøre overfor en del personer at vold er ikke veien å gå! Gjør han ikke dette vil han uvegerlig signalisere det motsatte!