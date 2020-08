annonse

annonse

Det har vært turbulente dager. Trond Giske er likevel på plass på fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Jeg skal si mitt fra talerstolen, sa Giske på vei inn.

På spørsmål fra NTB om hvordan det var for ham å være på årsmøtet nå, svarte Giske slik:

annonse

– Det er alltid hyggelig å være på årsmøtet.

Giske ble fredag vraket som kandidat til vervet som fylkesleder i Trøndelag Ap. Han varslet samtidig at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Applaus

annonse

Delegatene brøt ut i applaus da avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø henvendte seg til Giske i sin tale til årsmøtet.

Ifølge Hopsø er det ingen tvil om at Giske har lagt ned en enorm politisk innsats.

– Et helt liv siden årene i Trondheim AUF på 1980-tallet. Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. For innsatsen som AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd fortjener du en stor takk, sa Hopsø.

– Tøff uke

Også Marit Bjerkås, som er innstilt som leder i Trøndelag Ap etter at Giske ble vraket, er på plass.

– Det har vært en kjempeheftig uke, og det som har foregått har vært tøft for mange. Men jeg er veldig glad for at vi samles her nå og gleder meg til mange gode politiske diskusjoner gjennom dagen, sier Marit Bjerkås til NTB på vei inn til fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474