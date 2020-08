annonse

Linn Stalsberg er skribent i Klassekampen og forfatter. Hun mener rasisme kan gjøre folk syke og forstår derfor hvorfor innvandrerungdom utfører vold mot Sian.

Stalsberg vil ha Klassekampen lesere vekk fra å kritisere de som demonstrerer mot Sian.

For Sian får som fortjent. De utfører «verbal vold», hevder hun.

– Å kaste en steiner en åpenbar form for vold. Men å bli utsatt for mindre åpenbar verbal vold, igjen og igjen, en type vold som er mindre synlig for oss som ikke utsettes for den, det er også skadelig, skriver hun og legger til som kommentar til at politiet mener Sian bør beskyttes: – Hvem sine liv og hvem sin helse er det som skal beskyttes?

Stalsberg mener samfunnet må beskyttes mot den «verbale volden» til Sian. For de som da utsettes for ytringene kan bli syke, får vi høre:

Forskningen er entydig, skriver Stalsberg: «Å bli utsatt for rasisme kan føre til alvorlige helseproblemer, både fysiske og psykiske. Rasisme er ikke en intellektuell øvelse eller en lek med ord om ytringsfrihet på Facebook, slik det kan se ut til at mange tror. Rasisme er liv og død i den virkelige verden, enten det gjelder den strukturelle og seige hverdagsvarianten eller den mer outrerte og groteske Sian står for.»

Og det er på slutten hun tar til orde for å «forstå volden mot Sian».

– Det får være så woke eller politisk korrekt det bare vil. Vi må forstå volden mot Sian i kontekst. Både Black Lives Matter og pandemien tvinger samfunnet vårt til å ha samtaler vi har utsatt i mange tiår. Rasisme, kapitalisme og klasse er oppe til debatt, ofte løftet av helt nye stemmer som krever helt nye samtaler, om hvem og hva ytringsfriheten er til for, og som ber oss rette kritikken mot Sians rasisme, ikke dem som protesterer mot den, skriver hun.

Kl 13 lørdag er det varslet Sian-markering utenfor Stortinget i Oslo. Forrige helg i Bergen utartet det til voldelige angrep mot Sian-leder Lars Thorsen.