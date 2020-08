annonse

TV 2, det finnes langt verre ting enn å få litt tåregass i ansiktet.

Lørdag ble det kaos i Oslos gater og etter demonstrasjonen så politiet seg nødt til å trekke seg vekk fra angripende demonstranter. I løpet av Stopp Islamiseringen av Norges demonstrasjon ble også SIAN-aktivisten Fanny Bråthen slått ned av en motdemonstrant som hoppet over et politigjerde.

Men TV 2 velger lørdag likevel å fokusere på noe annet. Nemlig at politiet brukte tåregass for å holde kontroll på pøblene.

Maiken Veberg (14) stod blant motdemonstrantene som ble truffet av tåregassen, melder TV 2.

– Jeg ble tåregasset fordi vi stod veldig tett på, og så var det noen eldre som ristet i gelenderet og så kom de flere ganger med tåregass. Vi prøvde å si fra om at vi var 14 år gamle barn og at vi hvert fall kunne få trekke oss vekk, men det var det ikke noe rom for, sier hun til kanalen.

Aktivisten klager på at det klødde og at hun ikke fikk puste.

Det er ikke vanskelig å forstå at det for en 14-åring kan virke sjokkerende å bli truffet av tåregass, om man befinner seg på feil sted til feil tid. Men på spørsmål om hun fikk legehjelp, svarer hun avslørende nok slik:

– Jeg har veldig gode venner her, og så kom det flere som spurte om det gikk bra og hjalp meg, sier hun.

Men saken har en annen side. Aktivister prøvde riste i sperringer for å angripe Sian. Det var et forsøk på å stanse en lovlig markering, beskyttet av vår grunnlovsfestede ytringsfrihet.

Scenene som utspilte seg i Oslos gater etter demonstrasjonen forteller også om hva slags pøbel det var politiet måtte hanskes med.

Ikke så farlig

Jeg har selv en bakgrunn fra den radikale venstresiden og deltok i en rekke demonstrasjoner hvor tåregass ble brukt. Sågar rett i ansiktet.

Jeg dekket også den arabiske våren som journalist for VG i Kairo og måtte på et tidpsunkt geleide to kolleger gjennom et tåkelag av tåregass for å komme oss i sikkerhet. Da var bakgrunnen fra demonstrasjoer i Oslos gater kjekk å ha. Det er nemlig slik at tåregass for de som er uvant med kjemikaliet kan fremkalle en panikkaktig følelse. Derfor er det også svært effektivt når politiet skal holde kontroll på menneskemengder, uten å skade dem fysisk.

Før TV 2 lager en ny gråtereportasje, bør de kanskje tenke over alternativene politiet har i sitt repertoar. Batonger? Politihester? Hunder? Man kan jo lure på hva slags overskrifter det ville skapt i de etablerte mediene, hvor det er åpenbart at sympatien ligger med motdemonstrantene som vil kvele ytringsfriheten.