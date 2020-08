annonse

Rødt vil ha en mer organisert motstand mot den islamkritiske gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Oslo Rødt-leder, Siavash Mobasheri, mener markeringene SIAN holder har tvunget fram en mer organisert motstand, skriver Aftenposten.

Mobasheri er en av iniativtakerne til motdemonstrasjonen som skal holdes under SIANs markering foran Stortinget i Oslo sentrum lørdag. Grunnen oppgis å være at man frykter at SIANs ytringer vil normaliseres hvis de ikke møtes med en tydelig motstand.

Kulturminister Abid Raja (V) derimot, er uenig og oppfordrer folk til å holde seg hjemme.

– Hvis det står et knippe Sian-folk og demonstrerer og ingen bryr seg, da har du virkelig lykkes, sier han.

Men Raja ønsker å understreke at SIAN har rett til å ytre seg uavhengig av hva de står for og at enhver form for voldsbruk er det nulltoleranse for.

SIAN-leder Lars Thorsen kaller påstandene om at de bevisst provoserer, for «tøv». SIAN møtes alltid av «en vegg av hat» uavhengig av hvordan de ordlegger seg, skriver han til avisen.