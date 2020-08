annonse

Store politistyrker har møtt opp, de er både i uniform, sivilt og til hest.

En person er pågrepet av politiet for ordensforstyrrelser, forteller innsatsleder Torgeir Brenden til Nettavisen. Han forsøkte å bryte sperringene.

– Vi er klare til å gripe inn, sier politiet, skriver NTB.

Sian ble møtt av en stor gruppe demonstranter som sang, trommet og ropte slagord mot dem foran Stortinget lørdag.

– Dette minner om Irak, lød det fra Sian.

– Det er litt anspent stemning takket være tungt militarisert politi som er til stede, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, til NTB.

Oslo-politiet håper lørdagens Sian-markering foran Stortinget ikke vil bli som Bergen forrige uke.

Politiet grep raskt inn mot motdemonstrantene som gikk løs på gjerdene.

– Hvis det utarter og noen tyr til vold eller andre typer ulovligheter, vil vi slå ned på det. I tillegg vil vi også etterforske og forfølge eventuelle lovbrudd i ettertid, sier Oslo-politiets særegne Sian-operasjonsleder for dagen, Marita Aune, til NTB.

Islamsk råd Norge oppfordret å ignorere SIAN.

– Av tidligere erfaringer vet vi at Sian ønsker å få plass i rampelyset gjennom å presentere seg selv som ofre som ikke får lov til å ytre seg. Deres mål er å provosere fram motreaksjoner for å skape bråk og motsetninger i samfunnet, skriver de i et innlegg.

Abid Raja sier en bør holde seg unna motdemonstrasjoner.

– Drit i Sian og hold dere hjemme! Ved å dra dit for å vise din avsky, gjør du Sian viktigere. Ved å ikke dra, avkler du Sian, sier han til VG.

Han sier også at antirasister ødelegger for innvandrere, hvis de går for langt i sine protester.

– Hvis det er noen som helst i dag, muslim eller ikke, som lar begeret renne over under demonstrasjonen, vil det ødelegge for minoritetsbefolkningen, sier han.

Da Thorsen talte ble motdemonstrantene opphisset, de begynte å rive i gjerdene og skrike.

– Ingen rasister i våre gater.

Innsatsleder Torgeir Brenden sier til NRK at de er forberedt på at ulike scenarioer kan oppstå, etter det man har sett de siste gangene Sian har holdt markeringer.

– Det er opp til de som kommer hit for å ytre seg om de ønsker å gjøre det innenfor lovens rammer, eller om de legger opp til at politiet må håndtere situasjoner som går utenfor loven, sier Brenden.