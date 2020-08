annonse

En 17-åring er siktet for drap etter en skyteepsiode i byen Kenosha i USA.

De siste dagene har det vært opptøyer i Kenosha. Flere bygninger er blitt satt i brann og Black Lives Matter-aktivister har knust butikkvinduer og biler. Se video her.

Opptøyene startet etter at 29 år gamle Jacob Blake ble skutt av politiet etter at han motsatte seg arretasjon. Blake skal ha vært i besittelse av kniv da han ble skutt.

Filmet skytingen

Natt til onsdag ble en person skutt og drept som følge av opptøyene i byen. 17-åringen Kyle Rittenhouse, som nå er siktet for drap skal ha blitt jaktet på av en mobb av personer, og slått ned med skateboard da han prøvde å flykte fra den rasende folkemengden.

Hans advokat hevder det skjedd i selvsforsvar. I opptøyene som fulgte skytingen av Blake ble Rittenhouse jaget gatelangs av såkalte demonstranter. To av de som tok ham igjen ble skutt og drept av Rittenhouse.

I en rekke videoer som er lagt ut på twitter kan vi se 17-åringen bli jaktet på og at han blir slått i bakken. Flere hevder at han begynte å skyte i selvforsvar. I USA han man rett til å bære våpen, men han har likevel vært under lavalderen på 18 år.

This is slow motion of the incident last night, What do you think? pic.twitter.com/BuJBAXzmN5

Videos prove Kyle Rittenhouse was being chased and about to be attacked by rioters when he shot the perpetrator in self defense pic.twitter.com/rRDf6pl2gX

Forandret tittel

TV2.no har også omtalt saken. De har lagt vekt på en uttalelse fra den afroamerikanske guvernøren Mandela Barnes, som ble intervjuet av MSNBC.

– Ser ut til at han tok loven i egne hender og plaffet ned uskyldige, skal Barnes ha sagt.

TV2.no valgte å kjøre sitatet i sin tittel som du kan se i skjermbilde under. En time etter de publiserte saken, forandret imidlertid TV 2 tittelen.

– Jeg har akkurat drept noen, heter TV 2s nye overskrift.

TV2.no har valgt å legge ved et skjermbilde av en video i sin sak, men de har ikke lagt ved selve videoen i artikkelen.

I en video som har blitt delt mye på sosiale medier kan vi se hva som skjedde før skytingen.

– Skyt meg nigger. Skyt meg nigger, sier en mann. Det spekuleres i at mannen som sier dette er den samme personen som senere ble skutt. Se video under.

Andre bilder fra åstedet viser at 17-åringen blir sparket mens han ligger på bakken. De som var tilstede hevder det var Black Lives Matter-aktivister som angrep gutten.

CRUCIAL: this is an image taken right as the last 2 shootings occurred in #Kenosha

You can see the 17 year old shooter being attacked by #BLM rioters on the street

One of the attackers about to assault him with a skateboard is now deceased

All evidence must be examined here pic.twitter.com/qij2kLzxym

— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 27, 2020