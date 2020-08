annonse

Kunst er estetikk, ikke etikk. Derfor lar kunst seg dypest sett aldri kontrollere.

– Er du kunstner eller kunstødelegger?, spør filmskaper og filmkonsulent ved Norsk filminstitutt, Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen i Aftenposten, og tilføyer:

– Jeg har et spørsmål til norske kunstnere og unge kunststudenter innen teater, film, tekst og billedkunst: Ønsker dere å bli fortalt hva slags kunst dere skal lage? Vil dere bli redigert av snille mennesker?

Jacobsen skriver at de nye kravene til politisk korrekthet gjør at mange kunstnere har blitt redde. Han vet ikke hvem som begynte med galskapen, men han sier at nå skal all kunst settes i en politisk kontekst, og kunstneren skal først og fremst være et uttrykk for sin gruppeidentitet.

– Absurd nok og stikk motsatt av det de fleste har kjempet for i flere tiår – at mennesket skal forstås gjennom sin individualitet og ikke den massen du tilfeldigvis er født inn i, sier han, og legger til.

– Mange kunstnere vil overhodet ikke være knyttet opp til «sin» gruppe. De er kritiske mot foreldre og oppvekstmiljø. Ja, kanskje til og med forakter hele greia.

Jacobsen trekker frem Jens Bjørneboe som eksempel, han beskrev kunstneren som klasseløs.

– Men i venstreidealisters og høyreekstremes øyne er det slik: Du er kun din bakgrunn, ikke det du skaper. Derfor kan du heller ikke lage noe autentisk om folk og fe du ikke kjenner, skriver filmskaperen, og tilføyer.

– Men hva er fantasi? Hva er det å være kunstner uten å kunne forestille seg andre og noe allmennmenneskelig?

Jacobsen sier at det er ikke lenger (dessverre!) moralkonservative krefter, som på 1950- og 1960-tallet, som truer kunstens frihet, heller ikke de kommersielle kreftene. Det er de moralprogressive på venstresiden som er den frie kunstens verste fiender.