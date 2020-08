annonse

Den tidligere franske patruljebåten, som ble kjøpt av Banksy og malt rosa og hvit, sendte fredag kveld ut et SOS-signal og opplyste at båten knapt var sjødyktig med så mange mennesker om bord, og at den ikke kan manøvreres, skriver NTB.

Et italiensk kystvaktskip hentet 49 av migrantene og om lag 150 personer, ble tatt over i et fartøy tilhørende den tyske organisasjonen Sea Watch og Leger Uten Grenser.

🔴BREAKING! #SeaWatch4 has safely recovered ~150 vulnerable people from #MVLouiseMichel. As states delayed assistance to those in desperate need, @seawatch_intl & #MSF had no choice but respond. Despite still awaiting a place of safety for 201 survivors onboard. Now? Over to #EU. pic.twitter.com/GhDjbcW6Sk

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 29, 2020