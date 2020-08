annonse

«Personstriden skygger for all politikk. Stadig færre vet hva slags politikk Ap har på en rekke felt. Partiet fremstår som tømt for talent og tankekraft, og i krig med seg selv. »

Det er den dramatiske konlkusjonen Skjalg Fjellheim, som er politisk redaktør i Nordlys.

Han tar nå et kraftig oppgjør med renkespillet i kulissene i forbindelse med lederstriden i Trøndelag Ap,s om førte til tidligere AP-nestleder Trond Giskes exit fra norsk politikk.

«Hvis alt som kom fram på årsmøtet stemmer, og det ikke er gjort noe med det, er det en fallitt for Jonas Gahr Støres lederskap i partiet. Støre fremstår nå som en leder blottet for autoritet. Det er på hans vakt at den store samfunnsskapende kraften går opp i limingen gjennom kaos, splittelse, maktkamp og avmakt. Selv etter at han satte foten ned, har partiet trampet videre inn i selvdestruksjonen.

Det er ikke negativt å varsle så lenge varslene er reelle, men man ser også hvordan varsling kan brukes som ledd i åpen maktkamp», konkluderer han og spår flere dystre nyheter for Jonas Gahr Støre.