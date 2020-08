annonse

Før het det at forbrytelse ikke lønner seg. Det var før venstresiden tok i bruk crowdfunding for å fylle lommene til konebankere og pedofile.

Flere år med familievold, ulovlig våpenbesittelse og andre straffbare forhold har endelig kastet av seg for 29–årige Jacob Blake, som nå kan titulere seg som dollarmillionær.

Over to millioner dollar, vel 17,5 millioner kroner, ventes å finne vei til Blakes bankkonto etter omfattende kronerulling på venstresiden.

Bildene av Blake gikk verden rundt etter at han under pågripelse 23. august forsøkte å ta seg inn i en bil og rømme, men isteden ble skutt av politiet i Wisconsin, USA. Hendelsen utløste umiddelbart en bølge av brannstifting og plyndring til støtte for Blake.

23. august hadde Blake trosset et besøksforbud, og befant seg hjemme hos en kvinne som han tidligere skal ha utsatt for seksuelt overgrep. Det var i mai 2020 Blake angivelig brøt seg inn hos kvinnen og sa «I want my shit».

Senere er det blitt avdekket at Blake bar kniv, skal ha veivet med denne og holdt en politibetjent i halslås da han ble pågrepet. «Samfunnsstøtten» har dessuten en kriminell historikk som inkluderer familievold.

En slik innsats fortjener påskjønnelse, mente Black Lives Matter-bevegelsen, liberale medier og andre deler av venstresiden, som nå har gjort Blake til mangemillionær.

Like heldig er ikke 17–årige Kyle Rittenhouse. I opptøyene som fulgte skytingen av Blake ble tenåringen jaget gatelangs av såkalte demonstranter, nemlig Joseph Rosenbaum (36), Anthony Huber (26) og Gaige Grosskreutz (26).

These are the protestors who were murdered by Kyle Rittenhouse.

Joseph Rosenbaum, 26, was a reporter. He leaves behind his fiancée and 2 year old daughter.

Anthony Huber, 26 took down Kyle using his skateboard. He was a hero. pic.twitter.com/WfXqKkP8UJ

— Hamdia Ahmed (@hamdia_ahmed) August 28, 2020