Verdens mektigste land er blitt en bananrepublikk, ifølge Dagsavisen. Makta er privat, nepotismen blomstrer og folket føres bak lyset.

– Språket som er spydd ut under Republikanernes landsmøte denne uka, har sprengt alle grenser for hva man kunne forestille seg at skulle bli brukt i en valgkamp. Det er ikke lenger politikk med argumenter: Det er rå sivilisasjonskamp, skriver Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen.

Han mener at å styre USA er blitt et privat anliggende, og at det republikanske partiet er et familieforetak. Samt at det hvite hus er redusert til en plattform, for å drive valgkamp.

– Løgn er blitt akkurat så normalisert gjennom Trumps snart fire år at skillet mellom sant og usant er radert helt ut. Fakta fins ikke. Uka har også avdekket en lederdyrkende personkult som er et hvilket som helst diktatur verdig.

Johnsen skriver videre om Trumps rådgiver Kimberly Guilfoyle, at hun har kroppsspråk som en viss herre med bart. Han sier også at hun har en uvirkelig blanding av 1930-tallets masseoppildende, fascistiske og splittende propaganda og moderne selvhjelpslitteratur.

– Men ukas landsmøte har vært en skremmende oppvisning i å sette løgn i system. Løgn som metode. Det er karaktertrekk ved regimer vi ellers ikke forbinder med demokratier, sier Lars West Johnsen, men han er likevel usikker på utfallet, og avslutter slik:

– Den amerikanske drømmen kan fortsatt bli et mareritt.