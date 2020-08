annonse

Mange har hevdet det er en allianse mellom venstresiden og islam. De siste dagene er samforståelsen blitt tydeligere.

Klassekampen-skribent Linn Stalsberg er ute på lørdag og «forstår» volden mot Sian. Kritikken fra Sian mot islam er «outrert og grotesk», hevder hun og viser til forskning om at folk kan bli «syke» av den angivelige rasismen Sian står for.

Men Klassekampen, som omtaler seg som «venstresidas avis», gir seg ikke der. I samme utgave har de også intervjuet representanter for Fagforbundet og for partiet Rødt. De stiller seg på samme side som de muslimske ungdommene som gikk til angrep på Lars Thorsen. En av ungdommene som er tiltalt sier følgende:

– Han sa grusomme ting om islam og Koranen. Vi synes det er vanskelig å forstå hvorfor det er lov å si slike hatefulle ting. Vi ville stoppe ham, sier en 19-åring som er siktet for vold mot Thorsen.

Men han angrer angivelig i et intervju med BT og legger til:

– Men det gikk altfor langt.

Sara Bell er leder av LOs største forbund, Fagforbundet i Bergen. Hun mener også det burde være forbudt å kritisere islam slik Sian gjør:

– Jeg mener det er en grunnleggende sunn reaksjon å tenke at det ikke er greit det Sian sier, uttaler hun til Klassekampen.

Hun mener politiet «må kunne gripe inn når Sian kommer med ytringer som er over streken».

– Alle har rett til å gi uttrykk for meninger som kan være provoserende og ubehagelige. Men grensa går helt klart ved hatytringer og oppfordringer til etnisk rensing, som Sian kommer med og er dømt for, sier Bell som ikke utdyper hva hun mener skiller «hatytringer» fra islamkritikk.

Vil at politiet beklager

Sunniva Andresdottir Vik er leder for Rød Ungdom (RU) i Bergen. Hun krever en beklagelse for at politiet brukte tåregass for å stoppe de voldelige demonstrantene.

Ifølge Klassekampen hyller Vik de voldelige demonstrantene for at de på oppfordring tar avstand fra sin egen vold.

– Vold er selvsagt uakseptabelt. Men det er Sians ytringer og politiets reaksjon også! Det var veldig tøft av dem å stå fram, sier hun.

Det er ikke kjent hvordan LOs medlemmer stiller seg til at Fagforbundets leder i Bergen ønsker å forby islamkritikken til Sian.