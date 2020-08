annonse

Politidirektoratet er «sterkt i tvil» om forbudet vil ha ønsket effekt.

Både Øst og Innlandet politidistrikt er sterkt kritiske til forslaget om å forby kniver som er mer en 25 centimeter lange. Både de og flere andre høringsinstanser mener andre tiltak er bedre for å få bukt med bruken av de lange knivene i Oslos gjengmiljøer, skriver NTB.

Politidistriktet argumenterer mot å innføre en dispensasjonsordning eller lisens da det vil føre til økt arbeidsmengde for politiet.

Det var tiltakende bruk av machete i kriminelle gjengmiljøer i Oslo som førte til at lovforslaget ble fremmet. Oslo politidistrikt støtter forbudet, men er også skeptisk til en ressurskrevende kontrollordning.

Advokatforeningen peker på at machete er en redskap for å kutte vegetasjon, ikke et voldsinstrument.

Norges Bondelag er bekymret for at ljåer, sigder, slaktekniver, lauvingskniver, økser, etc kan bli rammet med et forbud mot kniver lengre enn 25 centimeter.