Sterke reaksjoner etter videoer som viser at pøbelen herjer uten at politiet griper inn.

Lørdag ble det kaos i Oslos gater og etter demonstrasjonen så politiet seg nødt til å trekke seg vekk fra angripende demonstranter. I løpet av Stopp Islamiseringen av Norges demonstrasjon ble også SIAN-aktivisten Fanny Bråthen slått ned av en motdemonstrant som hoppet over et politigjerde.

– Dette er et angrep på demokratiet. Dette er islamister og deres nyttige idioter som sloss mot våre frihetsverdier. Disse angriper ikke bare ytringer med vold, de angriper ytringesfrihetens beskyttere. De angriper hele samfunnet. Dette er konsekvensen av en hodeløs innvandringspolitikk, skriver stortingsrepresentant Jon Helgheim på Facebook om de rystende scenene i hovedstaden.

Også nestleder Sylvi Listhaug reagerer sterkt. I en video spilt inn sammen med partileder Siv Jensen uttaler hun blant annet følgende:

– Nå står vi på vakre Trandal på Sunnmøre og ser bilder fra Oslo, og det er rett og slett sjokkerende å se hvordan ungdom oppfører seg; angriper politiet.

– Dette går rett og slett ikke an. Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, dette handler bare om pøbleri, og man angriper altså ikke verdens beste politi på den måten. Her må vi ta tak, og nå må disse ungdommene skjerpe seg og erkjenne at de bor i et av verdens beste land, istemmer Siv Jensen.

Mange vanlige nordmenn har reagert sterkt på volden, men nyhetskanalen TV 2 valgte lørdag likevel å fokusere på noe annet. Nemlig at politiet brukte tåregass for å holde kontroll på pøblene. I en kommentar er Resetts redaksjonssjef Lars Akerhaug sterkt kritisk til kanalens fokus og minner om at tåregass er langt mindre farlig enn andre maktmidler politiet har til sin disposisjon.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen er også kritisk til TV 2s reportasje og spør om ikke ungdommen som klager på å bli sprayet med tåregass heller burde ha holdt seg hjemme.

– TV2 leker med en farlig ild. Det ser ut som aktivister har inntatt redaksjonen og lar generasjon «woke» kjøre på mot politiet uten kritiske spørsmål. TV2 bør tenke gjennom hva de driver med og erkjenne sitt samfunnsansvar. Det er en farlig utvikling når Oslo-pressen underminerer politiets legitimitet, skriver Amundsen på Facebook.

