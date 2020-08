annonse

Det SIAN nå gjør – det har blitt gjort før-

Jeg vokste opp i en moderat konservativ familie. Kristendommen var ikke et viktig tema, men flere nære slektninger var sterkt opptatt av himmel og helvete, og benyttet ofte familieselskaper og lignende, til å påvirke oss unge. Jeg var en høflig ung mann, lyttende, og tenkte også mye på det disse slektningene snakket om. Kunne det være noe i det? Hva om det faktisk var sant?

Kanskje vokser noen unge muslimer opp i Norge nå, på en lignende måte. Moderat religiøs påvirkning hjemmefra, forsterket av nettverk, slektninger og kultur, og en skolegang som ikke i praksis utvikler kritisk tenkning.

På begynnelsen av 90-tallet flyttet jeg som ung mann fra Vestlandet til Oslo. Det var et spennende sted, og jeg dro ofte inn til Karl Johan på lørdager for å se på folkelivet og oppleve atmosfæren i Tigerstaden. Der støtte jeg på noe jeg aldri hadde opplevd før – nemlig Hedningsamfunnet!

Kort fortalt ble Hedningsamfunnet, eller Det norske Hedningsamfunn, stiftet i 1974. De kaller seg i dag Ateistene, og er «(…) en partipolitisk uavhengig bevegelse som har som mål å motarbeide kirkens og kristendommens innflytelse i Norge. (…) kaller seg selv en humanistisk, antireligiøs frigjøringsbevegelse (…) arbeider for livssynsfrihet og motarbeider kristen og muslimsk innflytelse». Ganske fornuftige ting, altså.

Jeg har alltid vært en ganske rolig og avslappet person, glad i å diskutere. Det skal svært mye til for å provosere meg, og usakligheter biter jeg vanligvis ikke på. Men all respekt til Hedningsamfunnet – de gjorde en særdeles grundig jobb på 90-tallet!

Midt på Karl Johan, med høyttaler og mikrofon, verbalt skambanket de både kristendommen, Gud og Jesus og de! Jeg var nesten målløs. Det de sa var jo virkelig stygt!? Hvorfor utfordret de ikke kristendommen på en mer respektfull måte?

Forøvrig; respekt for autoritet er viktig for konservative, og til tross for min relativt gode evne til å stille spørsmål ved det bestående – også ved kristendommen, var jeg tydelig preget av den konservative dimensjonen respekt – respekt for kristendommen som institusjonalisert autoritet i vår kultur.

Dette skyldtes selvsagt miljøet jeg vokste opp i, og kanskje kan dette også minne litt om slik enkelte unge muslimer vokser opp nå. Jeg sier ikke at ‘respekt for autoritet’ er bra – eller dårlig. Det er begge deler, det finnes, og det preger oss. Noen mer enn andre.

Tilbake til Karl Johan i 1992: Folkemengden samlet seg rundt Hedningsamfunnets representanter, mens de ropte ut sin avsky for kristendommen. Og måten de gjorde det på ville i dag, etter ca. 30 sekunder ligge ute på sosiale medier, tagget som «hatprat», «verbal vold» etc. Ja, ja, kanskje ikke hvis det fremdeles bare var kristendommen de skambanket?

Dette skjedde for snart 30 år siden, og hva er den store forskjellen på da og nå?

Menneskene rundt.

Ikke ETT menneske, de lørdagene jeg var på Karl Johan, reagerte med vold mot Hedningsamfunnet. Ikke ett. I mange kulturer ses dette på som svakhet, men ikke hos oss. Vi har bygget vårt samfunn på drøftinger av uenighet; av rett og galt, sant og usant. Er dette fremdeles en av de viktigste prinsippene våre, eller er det i ferd med å endre seg?

Jeg så flere bli lei seg, blant annet voksne, gjerne litt eldre kvinner. De sukket, ristet på hodet, og noen så rett og slett fortvilet ut. Jeg kunne se det gjorde vondt å høre noen snakke slik om Jesus, Frelseren, som de trodde så inderlig sterkt på. Det gjorde også litt vondt inni meg – mest fordi jeg syntes synd på dem.

Men dette var en viktig del av vårt demokrati, og Hedningsamfunnet inviterte også til debatt, med folkemengden rundt som tilhørere. Og debatt ble det. Flere tilhørere grep ivrig mikrofonen og uttrykte sine tanker om det hedningene formidlet. Hedningene lyttet, og responderte. De hadde ofte en ganske aggressiv, og lite sensitiv tone, men de lyttet: De lot folk få si sin mening. De skapte en arena hvor alle som stod rundt fikk utfordret våre fastlåste tanker og holdninger.

Jeg engasjerte meg flere ganger, og husker også at jeg fikk en liten anerkjennelse fra hedningen jeg snakket med, i mikrofonen hans. Et spørsmål jeg stilte var hvorfor han valgte å bruke så mye tid på noe han ikke trodde eksisterte? Han ble kanskje litt overrasket, men kom kjapt tilbake med et svar jeg husker var godt. Et svar som folkemengden hørte, og måtte tenke over. Et svar jeg også tok med meg, da jeg gikk hjemover senere på dagen.

Hva er poenget mitt? Det er at utfordringer av dogmatiske religiøse forestillinger, på særdeles grovkornede måter, har vært en del av vår kultur. Hedningsamfunnet er ett eksempel, og menneskene rundt respekterte deres rett til å ytre seg, selv om det gjorde vondt. Og dette er selve kjernen i ytringsfriheten. Å akseptere at andres ytringer kan gjøre vondt, uten å ty til barnslig, umoden, og potensielt farlig oppførsel.

Ord er ikke vold. Ord er ord, og vi må ikke bli som barn, som synes synd på seg selv – og påstår at fysisk vold og ord er det samme.

Forskjellen på fysisk vold og ord er at når jeg ikke liker det som blir sagt, kan jeg tenke at «dette er grusomt – jeg blir krenket – han som sier sånt fortjener å dø!» Men jeg kan også tenke at «jeg liker det ikke, men han har rett til å si det han mener». Jeg kan selv velge hva jeg vil tenke.

Derimot – hvis noen slår meg i ansiktet og knekker nesa mi, kan jeg ikke velge det bort. Nesa er fremdeles knekt. Dette er forskjellen på vold og ord. Og det er interessant at flere voksne mennesker ikke forstår denne forskjellen. Det er også interessant at de tilsynelatende ikke forstår hva slags samfunn vi vil få, hvis denne forskjellen ikke snart blir forstått.

Det frie ord er helt grunnleggende, kanskje det viktigste i et samfunn som ønsker kontinuerlig utvikling; et samfunn som ikke stagnerer i dogmatisk naivitet og fascisme. Det er nemlig alternativet; at noen få bestemmer hvilke ord vi alle skal få lov til å si. Hva sier du, Erna? Vil du virkelig ha det slik? Hvorfor svarer du ikke?

Mange er heller ikke like gode til å uttrykke sine meninger på elegante, akademiske måter. Skal disse menneskene holdes nede, og ikke få lov til å snakke? Enkle folk kan ha mange gode, fornuftige tanker, selv om de ikke har så mye trening i å oversette tankene sine til komplekse ord og setninger.

Et samfunn det er godt å vokse opp i, respekterer at alle får si sin mening, uansett hvordan meningen formidles – så lenge det ikke oppfordres til vold.

Men vi har tydeligvis passert oppfordring til vold. SIANs såkalte motdemonstranter UTFØRER nå vold. Som enkelte politisk korrekte på venstresiden støtter, med sitt politisk korrekte språk, innpakket i sin egen naive rasjonalisering – av vold(!).

Dette er nytt i Norge. Hva har skjedd? Evnen til logisk og rasjonell tenkning og debatt er svekket, til fordel for vold – og aksept av vold. Hvorfor reagerer noen som hører noe de ikke liker, i Norge i dag, med vold, og får moralsk støtte? Og hvorfor tar ikke de som uttaler seg – tydelig avstand fra vold? Har det sammenheng med undervisningskvaliteten på universitetene? Mer woke-fokus, og mindre fag? Mener de at vold faktisk er ok, bare saken er riktig nok? Det gjorde nemlig ikke folk for 30 år siden, på Karl Johan.

Forøvrig har jeg ingen grunn til å tro at alle muslimer i Norge støtter volden som noen gjennomførte på lørdag. Og at noen av dem er påvirket av andre, og kanskje gjør ting de tror andre vil like, og respektere – er sannsynlig. Dette er unge, umodne mennesker.

Jeg har selv vært ung, og husker godt at jeg gjorde ting jeg ikke burde ha gjort – også ting jeg ikke selv mente var riktig, men som jeg trodde ville gi meg anerkjennelse fra andre – folk jeg så opp til, og respekterte.

Problemet er at pøbelstrekene på lørdag utenfor Stortinget kan oppfattes av mange nordmenn som representativt for muslimer flest, i Norge. Det er selvsagt mulig at det faktisk er slik, men det er jo også mulig at det ikke er slik.

Vi trenger nå tydelige grenser for hva som er akseptabelt, og hva som ikke er akseptabelt, og tydelige konsekvenser når det akseptable brytes. Hedningsamfunnets debatter på Karl Johan er et godt eksempel på akseptabel oppførsel – fordi uenighet OG usaklighet og provokasjon ble framført, og bearbeidet med samtale.

Ikke med barnslig, umoden vold, støttet av barnslige, umodne voksne, som ikke representerer folk flest i landet vårt.