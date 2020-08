annonse

Mandag samles godt over 100 medlemmer av Norske Selskab til generalforsamling.

– Det er meldt stor interesse foran årets generalforsamling i herreklubben Norske Selskab. Men heller ikke denne gang er kvinners medlemskap på agendaen, skriver DN.

Tidligere i vinter var det mye ståhei da Dagbladet kjørte saker på at medlemmene i den eldgamle herreklubben ikke kunne bli enige om de skulle åpne opp for kvinner også.

Bakgrunnen er en konflikt som oppsto da styret (Direksjonen) i Norske Selskab satte ned en komité som skulle jobbe for at herreklubben åpnet for kvinnelige medlemmer. En e-post til medlemmene utløste bråket.

– (S)iden stiftelsen som herreklubb i 1772 har kvinner gått fra å være nærmest usynlige til å bli likeverdige deltakere i det offentlige liv. En avgrensning som den gang fremstod som naturlig synes for mange nå å være problematisk.

– Direksjonen har derfor bestemt at dette er en problemstilling som fortjener en skikkelig utredning og debatt, altså om tiden nå er kommet til å endre våre lover og åpne for kvinnelige medlemmer.

Konflikten førte til at en styrtrik statsråd meldte seg ut, og direktøren for Fritt Ord avlyste et foredrag han skulle holde for klubbens medlemmer.

Samtidig var det enkelte som stilte spørsmålstegn ved de voldsomme reaksjonene. Hvorfor kan ikke menn ha en arena for menn?

Saken ble selvsagt ekstra spesiell siden det omhandlet en gjeng menn som tilhører den ypperste økonomiske elite.

Nå har det altså kommet dit at det skal avholdes generalforsamling. Og selv om spørsmålet om damer er lagt død etter protester fra noen medlemmer, lurer Fabian Stang på om han skal møte opp og få det på agendaen likevel:

– Det står ikke på dagsordenen, men det kan tas inn på nesten hvert eneste punkt, alt fra regnskap til veien fremover. Du kan alltid kile det inn hvis du vil. Jeg teller litt på knappene og må se an litt på sparket hvordan det passer, sier Fabian Stang til DN.

Bilarving Jan Gustav Thrane-Steen (49) var en av dem som reagerte da klubbledelsen sendte epost og forklarte at den ønsket å utrede kvinnespørsmålet. Thrane-Steen skrev en epost til direksjonen der han uttrykte bekymring for «en økende utfordring hos yngre menn og deres rolle i samfunnet.» «Behovet for et sted å sosialisere menn iblant menn er slettes ikke borte, og for oss yngre er det mer aktuelt enn noen gang. Spør du våre koner (og oss mellom 40-60), har de skjønt nettopp dette, og de hverken ønsker seg inn eller ser behovet for å «presse» seg inn i en slik sosial setting med menn for å føle seg likestilt».

Godseier Leopold Løvenskiold (49) skal også ha vært mot å åpne for kvinner. Han vil ikke uttale seg til DN.

En annen som reagerte var Resett-aksjonær og styremedlem Mikkel Dobloug (41). Han skal også ha sendt en epost til direksjonens daværende leder Erik Heidenreich:

– Jeg vil berømme direksjonen med tidenes fuck-up i forbindelse med prosessen med kvinner. Jeg angrer dypt og inderlig på at jeg jobbet så hardt for ditt kandidatur. Det var nettopp for å unngå slike klovnestreker og sirkus vi samlet oss bak deg. Du og ledelsen er i ferd med å rive i stykker klubben, skrev Dobloug.

DN skriver at Dobloug fikk en skriftlig reprimande av lederen i klubbens representantskap etter epostene.

– Mitt anliggende har hele tiden vært kritikk til hvordan selve prosessen ble lagt opp og prinsippene rundt demokratiske prosesser i lag, klubber og foreninger, dette kunne vært gjort annerledes uten støy og bråk. I ettertid kan man sikkert ha ordlagt seg annerledes, men kjernen er den samme, skriver Dobloug til DN om epostene han sendte.