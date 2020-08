annonse

En hvit mann døde i forbindelse med demonstrasjoner i byen Portland i helgen. Black Lives Matter-aktivister og Antifa hyller drapet.

Den hvite mannen skal ha vært en tilhenger av Donald Trump og ble skutt i brystet i byen Portland, melder flere medier. Drapet skjedde i forbindelse med en støttermarkering for Trump i byen. Trump-tilhengere skal ha barket sammen med Black Lives Matter og Antifa-aktivister.

Etter at mannen ble bekreftet omkommet, samlet en rekke Antifa og Black Lives Matter-aktivister seg i sentrum av Portland.

I videoen under kan du høre en kvinne med mikrofon rope ut av hun er glad mannen ble drept.

– Jeg er ikke lei meg for at den jævla fascisten døde i kveld, sier kvinnen mens de som står rundt jubler.

“I am not sad that a f—ing fascist died tonight,” says a woman at the antifa gathering in downtown Portland. The crowd laughs and cheers. The ID of the deceased is not confirmed but he is believed to be a Trump & blue lives supporter. #PortlandRiots pic.twitter.com/XV6471FSuF

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020