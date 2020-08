annonse

Leder av Partiet De Kristne, Erik Selle, starter innsamling for å dekke de 50.000 Resett er dømt å betale i saksomkostninger etter å ha identifisert IS-kvinnen Sumaira Ghafoor.

– Vi må få fokus på rettssikkerhet og rettsspraksis i Norge, og demokratiet trenger mediemangfold. Dette er mitt bidrag, skriver Selle på Facebook. Selv har han donert 1.000 kroner.

Vil du være med? Bruk VIPPS 124526 ellerbankkonto 1503 94 12 826merk beløpet "saksomkostninger"Nå har jeg vært… Publisert av Erik Selle Partileder PDK Søndag 30. august 2020

Valgte å identifisere

Etter at Frp-leder Siv Jensen i januar i år trakk sitt eget parti ut av regjering, valgte Resett da kjennelsen om varetektsfengsling fra Oslo tingrett var klar å identifisere Sumaira Ghafoor fra Oslo øst, som er siktet for å ha vært medlem av terrorgruppen Islamsk Stat (IS).

Identifiseringen førte til at Resett ble stevnet for retten med krav om en umiddelbar forføyning for å få navnet fjernet fra våre nettsider.

Oslo tingrett ville imidlertid ikke umiddelbart etterkomme kravet om å fjerne navnet, men innkalte i stedet til rettsmøte for å behandle saken. Da trakk advokat Nils Christian Nordhus saken.

Resett ble lkevel idømt å betale egne saksomkostninger. Resett anket dommen, men lagmannsretten har avslått anken. Retten har valgt å se på kvinnen som vervet seg til verdens verste terrororganisasjon som den «svake part» og mener at selv om Resett ikke kan klandres for å ha identifisert henne, hadde hun en god grunn til å få saken prøvd.

Samler inn

Erik Selle bruker Erik Schjenken og Tore Tønne som ble svertet av Dagbladet og mainstream-media som eksempler på hvordan de etablerte mediene selv har gått langt over streken.