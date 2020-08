annonse

annonse

Sognepresten i Sogndal, Mikael Bruun, «truer» med å slutte å jobbe i kirken om han må jobbe med kvinner. Lukk døren etter deg på veien ut, ler det norske folk i 2020.

– Prestetenesta er øyremerkt menn. Når vi les Guds ord, så tenker vi at guds ord er evig, uforanderleg og står fast og kan ikkje endrast, er Mikael Bruun sitert på i NRK.

Saken har på få timer skapt et enormt engasjement på sosiale medier. Det er ikke rart. Slike bakstreverske holdninger vil vi ikke ha i Norge. Her er det likestilling, demokrati og ytringsfrihet som gjelder. Eller?

annonse

Konverter til Islam

Løsningen burde være enkel for Bruun: Konvertere til Islam. Der kan han jobbe som prest, kalt imam, uten å måtte belemres med kvinners nærvær. Menn har en egen inngang i kirken, som de kaller moske. Kvinner sitter bakerst eller på et galleri. Og de er ellers så inntullet at han ikke vil merke mye til dem. Det er mulig de lager mat og rydder, så på et visst plan vil de også i moskeen bli hans kolleger.

La oss anta at Gud skrev bibelen, slik Bruun påstår. Det begynner å bli noen år siden. Han vil ikke bli skuffet over Koranen hva kvinnesyn angår. Hvis ikke middelalderen er for avantgarde for ham, da?

annonse

Vi har demokrati i Norge, men det er indirekte. Vi må støtte både kirke og moske, mot de flestes vilje. Vi har en slags ytringsfrihet, Bruun kan gjøre seg selv til latter, blir til og med spredt av titusener i en sosial vev. Og vi har likestilling, selv om den synes å fortone seg noe annerledes på innsiden av diverse gudshus. Særlig i moskeer, der en mann kan gifte seg med flere koner. Slik kan de sitte sammen og tie, bakerst, under prisingen av Allan Akkbar.

Hvorfor kritiseres ikke Islam like mye som kristendommen?

Tenk om sosiale medier i Norge hadde eksplodert like mye hver gang en imam sa noe slikt? For slikt sier de hele tiden. Ikke at NRK kommer til å videreformidle det. For et sted går i hvert fall ytringsgrensen for dem. Og det er ved konservativ Islams terskel. Så feige er de sosialistiske ateistene på Marienlyst, av en eller annen uransakelig grunn.

Så utfordringen til lesere som kommenterte på saken om sogneprest Bruun og til MSM er enkel: Lag like mye oppstuss hver gang en middels kjedelig, men skummel og stokk konservativ imam åpner munnen. Det han sier vil garantert ikke være bedre enn Bruuns’ teologiske utlegninger. Bonusen er at det er mange av slike imamer. Også i Norge. Mens Bruun, i alle fall i Norge, står ganske alene blant sine kolleger, gitt sine ekstreme synspunkter.

Kommer rettferdig behandling til å skje? Nei. Det stopper som regel med de tre til fem tusen reaksjonene Hege Storhaug får når hun er i storslag. Mange av disse 20 000, som etter bare 7 timer har delt og kommentert NRKs sak om Bruun, er utenfor den virkeligheten alternative medier forsøker å formidle. Jeg kan ikke spå, men det er sannsynlig at denne saken blir en av de aller mest kommenterte sakene i mediebildet i Norge i år.

Med andre ord er konklusjonen at en hvit sogneprest i Norge ikke kan ha meninger som en brun imam i Norge har. Om du leser alternative medier for første gang: Følg denne lenken og få informasjon om hva imamer, uten blygsel, sier om kvinner, i Norge.

annonse

Og etterpå kan du gjerne dele saken, eller starte et opprør. For det trenger vi. Særlig fra alle som ikke vet om alt ennå, fordi NRK og andre store medier fortier sannheter.