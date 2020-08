annonse

I 2016 fikk Donald Trump omlag 8 prosent av de svarte velgernes stemmer. 88 prosent gikk til Hillary Clinton. Historisk er det vanlig at Demokratene stikker av med ca. 90 prosent av de svarte stemmene. Men kan det var en endring på gang?

I USA er det vanlig å spørre velgerne om de «approve» (omtrent det norske «godkjenner») en politiker. Resultatet kalles «approval rating». Det tas opp for alle velgerne, men noen firmaer måler også brutt ned på det man i USA omtaler som «rase».

I den siste målingen fra Hill-HarrisX viser en betydelig økning i approval-rating blant svarte velgere for Donald Trump under Republikanernes landsmøtet i uken som gikk. I en måling tatt før landsmøtet (8-11 august) fikk Trump godkjentstempel fra 15 prosent av de svarte velgerne, mens han i en måling tatt opp under landsmøtet (22-25 august) fikk 24 prosent. Det er en oppgang på 9 prosentpoeng, eller 60 prosent fra nivåene før landsmøtet.

Det er imidlertid ikke gitt at approval-rating kan overføres til faktisk stemmestøtte. Analytikere regner med at alt over 10 prosent av de svarte stemmene som går til Republikarnerne/Donald Trump vil bety store problemer for Demokratene og Joe Biden fordi dette er stemmer de vanligvis kan ta for gitt.

Men det er også anekdotiske signaler på at svarte velgerne er i bevegelse. Det er slett ikke alle som ønsker å være del av den offer-mentaliteten som fremmes av Black Lives Matter-bevegelsen og som har vært en del av Demokratenes retorikk for de svarte i flere tiår.

I dette intervjuet som Dave Rubin hevder Rob Smith, en svart, homoseksuell og konservativ kommentator at det er skifte på gang. Han estimerer at Trump kan få stemmene til mellom 12-15 prosent av svarte velgere. Det vil i så fall kunne karakteriseres som et valgskred dersom det skulle skje. I 2016 fikk Trump som nevnt 8 prosent.