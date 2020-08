annonse

Filmskaperen Michael Moore er kjent som en aktvist på venstresiden i USA. Han støtter kandidaturet til Joe Biden. Men nå advarer han Demokratene mot å slappe av. Entusiasmen for Trump i vippestatene er «off the charts» skriver han på Facebook.

– Beklager å måtte gi dere en realitetssjekk igjen, men da CNN målte registrerte velgere i august var Biden og Trump helt likt. I Minnesota er det 47-47. I Michigan, hvor Biden hadde stor ledelse, har Trump redusert den til 4 poeng, advarer han og fortsetter henvendt til sine venstrevridde følgere:

– Er du klar for en Trump-seier? Er du mentalt forberedt på å bli lurt av Trump igjen? Finner du trøst i din visshet om at Trump ikke kan vinne? Er du fornøyd med tilliten du har plassert i DNC for å klare dette?

– Jeg advarer dere nå nesten 10 uker på forhånd. Entusiasmenivået for de 60 millionene i Trumps base går til himmels, men ikke for Joe [Biden].

Moore mener det demokratiske partiet ikke er kompetent til å mobilisere støtte og oppfordrer sine følger til å jobbe for Biden hver og en:

– Du må kvitte deg med Trump, sier han. – Vi må våkne iopp hver dag de neste 67 dagene og sørge for at hver av oss skal få hundre mennesker ut for å stemme. Gjør det nå! skriver han.

Fikk rett i 2016

Også i 2016 advarte Moore noen uker før valget om at støtten til Trump var langt høyere enn Clinton-kampanjen og meningsmålingene fikk med seg. Den gang advarte han om at valget kom til å bli det største FUCK YOU! til etablissementet og eliten noensinne. Som han sa ordrett:

– A Trump Victory Would Be “The Biggest ‘F**k You’ Recorded In Human History

Det var i 2016. Kan det skje igjen? Michael Moore ser ut til å mene det.

