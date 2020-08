annonse

Flere videoer på sosiale medier viser voldelige muslimer som angripe politiet etter SIAN-markeringen i Oslo. Politiet rømte, og den voldelige mobben begynte å le. Nå er folk rasende.

Det ble høy temperatur da Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) holdt markeringen utenfor stortinget lørdag.

Da SIAN-profil Anna Bråten holdt tale, og rev ut sider av koranen, gikk flere motdemonstranter amok. Noen tok seg forbi sperringene og en mann skal ha angrepet Bråten slik hun falt i bakken.

Etter markeringen vendte motdemonstrantene, de fleste muslimske menn, sinnet mot politiet. I en rekke vidoer lagt ut på sosiale medier kan vi se at politiet bli angrepet før de til slutt flykter fra den rasende mobben.

– Dette er svenske tilstander. Nå må vi ta denne tendensen seriøst. For stor innvandring over tid er direkte årsak. Sosiopolitisk katastrofe, skriver en person på Twitter.

– Nok en gang, dette er ikke demonstranter, det er pøbel, skriver en annen.

I en annen video ler den voldelige mobben mens politiet trekker seg tilbake.

– Takk for i dag. Fuck you!, roper mobben mot politiet som rømmer inn i politibilen. I videoen kan vi også høre at mobben ler når gjenstander blir kastet på politiet.

Filter Nyheter la ut video på twitter der de skrev at «politiet har ikke kontroll over situasjonen». I en av kommentarene under videoen hyllet en person noen av demonstrantene for å «passe på» at politiet ikke gjorde noe galt.

Lenkegjeng for å passe på politiet 😍 — Nann Jovold-Evenmo (@JovoldEvenmo) August 29, 2020

Noen av demonstrantene hoppet også opp på taket til politibilen, samtidig som det haglet gjenstander mot politiet.

Sjokkert

At politiet trekker seg tilbake, samtidig som de lar pøblene kaste ting og knuse bilene deres, skaper sinne blant mange.

Flere kan ikke forstå at politiet overgir seg til de som begår kriminelle handlinger.

– Hvorfor rømmer dere!?? Jeg betaler skatt. En skatt som går til å betale lønningene deres! Hvorfor gjør dere ikke jobben deres og arresterer disse haterne av ytringsfriheten? Bor jeg i Norge eller Beirut? Nå er det faen meg nok! Jeg krever en opprydding! Politisjefen i Oslo bør sparkes på dagen, skriver en person på Facebook.

– Dere er noen feiginger. Dere blir pisset på mens dere flykter inn i en politibil. Dette må være noe av det mest patetiske Norge har vært vitne til i nyere historie. En skammens dag for politiet, skriver en annen.

– Hodeløs innvandringspolitikk

Reagerer gjør også Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim. Han mener islamistene i Norge er fiender av norske frihetsverdier.

– Dette er takken for å beskytte ytringsfriheten. Islamister og deres nyttige idioter sloss mot våre frihetsverdier. Disse angriper ikke bare ytringer med vold, de angriper ytringesfrihetens beskyttere. Dette er konsekvensen av en hodeløs innvandringspolitikk.

Dette er takken for å beskytte ytringsfriheten. Islamister og deres nyttige idioter sloss mot våre frihetsverdier. Disse angriper ikke bare ytringer med vold, de angriper ytringesfrihetens beskyttere. Dette er konsekvensen av en hodeløs innvandringspolitikk. pic.twitter.com/6iEzsoaXyd — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 29, 2020

Mange er enig med Helgheim og mener de norske mediene burde hatt større fokus på volden som ble utført mot politiet lørdag.

– Det er en stor skam. Hvor er NRK og TV 2, spør en person i kommentarfeltet.

Like etter klokken 15.00 valgte politiet å avbryte SIANs markering utenfor stortinget av hensyn til «liv og helse».