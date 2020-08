annonse

Partileder Siv Jensen (Frp) tar i bruk sterke uttrykk for å beskrive lørdagens opptøyer i Oslo sentrum.

Det ble etter hvert en svært amper stemning under Sian-markeringen lørdag på Eidsvolds plass foran Stortinget.

Partileder Siv Jensen (Frp) går nå knallhardt ut mot de mest aggressive demonstrantene, og insinuerer at flere kan regne med reaksjoner fra politiet.

– Mange av de demonstrantene var IKKE til stede for å demonstrere eller ytre seg, de var kun til stede for å lage bråk. Jeg mener vi må se på hvilke nye tiltak vi kan sette inn for å stoppe å sånne pøbelstreker, sier Jensen i et intervju med Nettavisen.

Pøbler

– Du kaller dem pøbler?, spurte Nettavisen videre.

– Ja, er det korte og kontante svaret, svarte Jensen.

– Tror du det er kriminelle elementer med som utnytter situasjonen?

– Det kan godt hende. Det er uansett helt uakseptabelt når vi så ungdommer sparke løs på politibiler og prøve å utøve vold mot polititjenestemenn, sa Jensen.

– Det hører ingensteds hjemme. Vi bor i et trygt demokrati hvor ytringsfriheten står sterkt, har et av verdens beste politi. Her må vi iverksette tiltak, sier Frp-lederen, som har tatt avstand fra Sian som organisasjon, la hun til.

Ofre

– Er det en fare for at Sian blir ofrene her på grunn av disse demonstrasjonene?, spurte Nettavisen.

– Selvsagt blir de det. Da bråket i demonstrasjonene tiltok, var det lenge etter at selve demonstrasjonene var over. Da er det ikke selve ytringsfriheten som er utgangpunktet, men ene og alene behovet for å lage bråk, og det synes jeg vi skal slå hardt ned på, svarte Jensen.