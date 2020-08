annonse

Joe Biden holder president Donald Trump direkte ansvarlig for døden til en Trump-tilhenger som ble skutt og likvidert på åpen gate i Portland, Oregon, lørdag kveld.

Offeret skal ha deltatt i kolonnen av biler av Trump-tilhengere som kjørte igjennom sentrum av Portland for å vise sin støtte til presidenten lørdag kveld. Han ble senere skutt og drept på åpen gate av en selverklært Antifa-tilhenger. Venstreorienterte demonstranter feiret senere drapet på sosiale medier.

I etterkant av hendelsen, kom Biden en uttalelse som fordømte vold «uansett om den kommer fra venstre eller høyre», samtidig som han beskyldte Trump for å hisse opp stemningen, som han mener var grunnen til drapet.

Les også: Hyller drap på Trump-tilhenger: – Jeg er ikke lei meg over at en jævla fascist døde i kveld

Biden siterte ikke noen spesifikk uttalelse eller handling fra presidentens side, annet enn at Trump hadde tvitret om «lov og orden» (law and order).

«Vi må ikke bli et land som er i krig med oss selv. Et land som godtar drapet på medborgere som ikke er enige med hverandre. Et land som lover hevn mot hverandre. Men det er Amerika som president Trump vil at vi skal være, det Amerika han tror vi er,» skrev Biden.

«Som et land må vi fordømme de som hisser opp til det hatet og harmen som førte til dette dødelige sammenstøtet. Det er ikke en fredelig protest når man går ut og ødelegger for en kamp. Hva tror president Trump vil skje når han fortsetter å insistere på å blåse opp flammen av hat og splittelse i samfunnet vårt og bruke fryktpolitikken til å piske opp sine tilhengere? Han oppfordrer hensynsløst vold. Han tror kanskje at tvitring om lov og orden gjør ham sterk – men hans manglende oppfordring til sine støttespillere om å slutte å bruke vold viser hvor svak han er,» avsluttet han.

Here’s @JoeBiden‘s statement on the violence in Portland:

“All of us are less safe because Donald Trump can’t do the job of the American president.”

I would expect Biden to deliver this message on TV sooner rather than later. pic.twitter.com/RA8UHQ27xN

— Kevin Robillard (@Robillard) August 30, 2020