annonse

annonse

«Rasere Norsk natur for å bygge vindturbiner er galskap! Det sies at Norge ikke kan bli grønt uten vindturbiner, Tullprat!»

I E24 leverer sjefsredaktør Gard Michalsen i E24 et forsvar for vindkraft og utbygging av flere vindmølleparker.. Han mener vindkraft er nødvendig for å nå klimamål om mer grønn energi.

«Norge er avhengig av mer fornybar energi de neste tiårene. Vi er et stort land med mye plass og naturgitte forutsetninger for vindkraft. Da må vi finne og legge til rette for gode prosjekter. Som kan la seg vedta og bygge ut uten de tilstandene vi nå ser på Haramsøy og Frøya», skriver Michalsen.

annonse

Men E24-redaktøren får lite støtte i eget kommentarfelt.

Leseren Sigbjørn Rørvik er sterkt kritisk til E24-redaktørens argumentasjon.

«Du set store krav til korrekte og underbygde påstandar frå politikarar og vindkraftmotstandarar. Det verkar ikkje som du set like store krav til deg sjøv. Du påstår mellom anna at opprusting av eksisterande vasskraft vil medføre nye naturinngrep. Det vil nok i enkelte tilfeller stemme, men du gir inntrykk av det kan samanliknast med inngrep som føgje av vindkraftutbygging. Dette er direkte missvisande, desse inngrepa vil vera få, og minimale samanlikna med vindkraftutbygging.

annonse

Du nærast harslererar med dei som meiner at energisparing og effektivisering kan bidra til eit grønare klima. “Det nytter simpelthen ikke å slå av lyset på badet for å elektrifisere hele fastlandsnorge”. Viss du har sett deg så lite inn i kva potensiale som ligg i dette, så bør du ikkje uttale deg. Det blir berre useiøst,» skriver han.

Les også: Bytter strømleverandør i protest mot vindkraft

Monstervindmølle-fugledrepere

Det samme er en annen leser.

– Sterkt statssubsidierte, tapsbringende og natur-ødeleggende monstervindmølle-fugledrepere – og sterkt statssubsidiert daglig drift av galskapen i åresvis fremover, viser hvilke klimahysteriske, uduglige norske politikere vi mest er belastet med.

– Rasere Norsk natur for å bygge vindturbiner er galskap! Det sies at Norge ikke kan bli grønt uten vindturbiner, Tullprat! Vi har ikke engang en klimakrise! Vi har en miljøkrise! Og den er global, I enkelte land skal det bygges nye kullkraftverk, I enkelte land tipper de lastebillass med plastsøppel rett i elvene! I enkelte regioner er det alt for mye folk, biler og industri samlet på en plass at luftkvaliteten blir ødelagt! Sola har herjet med kloden vår i millioner av år og det fortsetter den med til evig tid uansett hva vi gjør. Det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på naturen og havet!, skriver en annen.

annonse

– Bare det å mene at politikerne lytter..forteller jo hvor langt utpå jordet forfatteren av artikkelen er, skriver en som engasjerer seg i kommentarfeltet. .

– Noen ganger kolliderer klimamål med miljø- og naturvern. Vindkraft på land er et eksempel på dette. Vi redder ikke klimaet ved å rasere naturen. Kanskje er konsekvensen at all energibruk ikke kan være 100% fossilfri.», skriver en annen leser.