Statsminister Erna Solberg (H) hevder hun er bekymret for hvordan den norske ytringsfriheten oppleves i andre land.

Hun sier hun frykter at det sterke vernet om ytringsfriheten i Norge skal bli feiloppfattet som likegyldighet overfor Sians holdninger.

– Jeg er veldig bekymret for at ytringsfriheten, som vi hegner sterkt om i Norge, kan oppleves annerledes i andre land, eller at det kan oppleves som at vi ikke bryr oss om de holdningene som Sian har. For det gjør vi, sier Solberg til NTB.

– Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for. Jeg syns det er vondt å høre på hvordan de omtaler mennesker som bor i dette landet, sier hun.

Solbergs uttalelser kommer etter at Tyrkias ambassade var ute med fordømmelser av Sian.

Under SIANs markering på lørdag rev Fanny Bråten i stykker sider fra koranen og spyttet på dem. Dette fikk det tyrkiske utenriksdepartementet til å reagere, og de kritiserer opptrinnet i en uttalelse på den tyrkiske ambassadens Facebook-side.

– Som vi alltid har understreket, retter slike provoserende handlinger seg ikke bare mot muslimer, men også rettsstaten og demokratiske systemer, heter det.

Det tyrkiske utenriksdepartementet forventer at norske myndigheter treffer de tiltak som måtte være nødvendige for at slike episoder ikke skal skje igjen.

Frp-leder Siv Jensen reagerer kraftig på dette.

– Vi skal verken la totalitære krefter eller andre stater få begrense den grunnlovfestede ytringsfriheten vi har i Norge. La meg slå fast at det er fullt lovlig å brenne koranen i Norge. Det skal det fortsatt være. Jeg tar avstand fra brenning av koranen, på samme måte som jeg tar avstand fra brenning av det norske flagg eller bibelen. Det er likevel noe vi må tåle i vårt samfunn, fordi det er en del av ytringsfriheten, sier Frp-lederen i en kommentar.

Statsminister Erna Solberg retter altså istedet kritikken mot Sian, men sier samtidig at «ytringsfriheten har en kostnad, og det er at man av og til må tåle å høre ting som man får vondt av.»