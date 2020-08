annonse

Pål Nesse i Flyktninghjelpen er bekymret for utviklingen.

– Dette er en betimelig påminnelse om Europas stengte grenser og at man bruker pandemien for mer enn den er verd. Vi har forståelse for at myndighetene var usikre og påpasselige i en tidlig fase. Men nå har vi bedre muligheter for testing og bedre systemer for å håndtere smitte, sier han til ABC Nyheter, og legger til:

– Stenger man grenser for asylsøkere uten grunnlag i fakta, er det et alvorlig brudd på menneskerettighetene.

Nesse sier at i Italia er det mindre smitte blant de som kommer enn i befolkningen forøvrig. Han mener at vi kan bruke karanteordninger og testing, da kan man ivareta flyktninger og migranter på en god måte.

I 2019 kom det 75.000 migranter til Hellas, som lenge har fungert som et «transittland». Til Norge kom det 2305 asylsøkere. Det laveste antallet på 25 år.

– At land som Hellas og Italia blir sittende igjen med en uforholdsmessig andel av belastningen bidrar til en oppblomstring av høyreekstremisme. Det gir mer grobunn i skepsisen mot flyktninger og kan bidra til stengte grenser i disse landene, sier Nesse.

Han er også kritisk til at Norge er mer interessert i FNs sikkerhetsråd, enn å hjelpe flyktninger.

– Når det dreier seg om flyktninger, gjelder det ikke oss selv, sier han, og tilføyer:

– Vi har ikke et mål om at flest mulig skal komme, men at asylretten skal opprettholdes. Det kan ikke være i dette spørsmålet vi tyr til maktmisbruk. Det er ikke Europa verdig.