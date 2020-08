annonse

Frps innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, Jon Helgheim, mener Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke er grundige nok i arbeidet med å ta ut kvoteflyktninger.

På grunn av coronakrisen så har det apparatet som tidligere ble brutk til utvelgelse av kvoteflyktninger, brutt sammen. Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker derfor nå Skype til å gjøre intervjuer med de aktuelle kandidatene, skriver TV 2.

Helgheim mener denne metoden ikke er trygg nok, og har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland.

«Det er meget viktig at det gjøres grundige undersøkelser for å sørge for at de rette personene blir valgt ut. Dersom denne jobben ikke gjøres grundig, kan det ha store negative konsekvenser og personer som aldri burde få kommet til Norge, likevel kan få komme», skriver Helgheim.

Vil ikke ha en ny Mulla Krekar

Helgheim ønsker å minne om at når systemet for utvelgelse fortsatt ikke var godt nok, så fikk vi inn Mulla Krekar.

– Vi må huske på at Mulla Krekar kom som kvoteflyktning da vi ikke hadde systemene på plass. Nå vet vi ikke helt hvem som kommer, fordi vi ikke har muligheten til å gjør den grundige jobben, og da burde regjeringen tatt ansvar og sagt at dette vil vi vente med til vi har kontroll, sier Helgheim.

UDI-direktør Frode Forfang, sier at der hvor man før sendte en delegasjon fra UDI, Politiets utlendingsenhet (PU) og Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) for å møte flyktningene i landet de oppholdt seg i, gjennomførte intervjuer, sjekket identitet og vurderte så om de passet for Norge, så setter de nå sin lit til FNs høykommissær for flyktninger.

– Nå gjør vi dette gjennom Skype eller annen videokontakt, og i tett samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. De bistår sterkt i uttaket av flyktningene lokalt, og så foretar vi intervjuer hjemmefra. Det er det beste vi kan få til nå, det er ikke ideelt men akseptabelt, sier Forfang.

UDI har som mål at rundt 2.000 flyktninger av de 3.000 blir bosatt i kommunene i år. Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt til TV 2 at de som ikke blir bosatt i år, overføres til neste år.