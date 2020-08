annonse

Et politisk parti for arabere i Sverige ber svensker om å ryke og reise om de ikke liker såkalt «mangfold».

Nylig ble et nytt parti dannet i vårt naboland Sverige. «Arabiska Partiet» har tidligere slått fast at de vil jobbe for å effektivisere integreringspolitikken og verne om araberes rettigheter. Partiet har hevdet at de ikke ønsker å representere muslimer spesifikt, men at de vil ivareta araberes interesser.

– Det arabiske partiet vil be alle svensker som ikke godtar mangfold om å gi avkall statsborgerskapet og forlate landet. Du har ingenting å gjøre her. Det Sverige du vil ha tilbake er borte for godt, skriver partiet på sin Facebook-side.

Arabiska Partiet vill be alla svenskar som inte accepterar mångfald att säga upp medborgarskapet och lämna landet. Ni… Publisert av Arabiska Partiet Mandag 31. august 2020

I en oppfølgende kommentar skriver partiet følgende:

– Vår mening er slik å legge til rette for integrering og skape fellesskap. Vi tror at noen svensker aldri vil like innvandrere, de har ingenting å hente her.

Får gjennomgå

Den krasse beskjeden rettet mot Sveriges opprinnelige befolkning og innvandringskritikere møter mye motstand i kommentarfeltet.

Under følger et utvalg av kommentarene.

– Definer mangfold. Hva innebærer det?

– Man lurer kanskje på om partiet virkelig eksisterer eller om det er nynazistene som står bak dette.

– Er ikke dette hatefulle ytringer?

– Vi svensker skal ikke forlate landet vårt, det er dere som bør gjøre det Det er godt dere skriver det dere tror på, så flere svensker våkner opp og stemmer på Alternativ for Sverige, for da forsvinner folk som dere ut så fort som faen.