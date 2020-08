annonse

Studentforeningen FAKS vil stille spørsmål ved politiserte narrativ i akademia.

Den siste tiden har debatten om antirasisme og såkalt «postkolonialisme» rast ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). 130 studenter og ansatte ved skolen har i et opprop listet opp flere tiltak for å gjøre skolen mer inkluderende. De krever blant annet mer «postkolonial» og feministisk teori i pensum.

Dette har medført en medial debatt om politisk korrekthet i akademia, og mange mener at en radikale identitetspolitikken har gått for langt. I kjølvannet av denne debatten troppet studentforbundet Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) fredag opp ved KHiOs lokaler på Grünerløkka, for å stå på stand og utfordre ideologisk styrte narrativ.

– FAKS står på stand på KHiO i kjølvannet av den debatten som har vært her den siste tiden. Det går hyggelig foreløpig, sier Philip Sverre til Resett.

Ideologi i akademia

Han slår fast at FAKS har det som skal til for å utfordre et politisert akademia.

– Vi i FAKS er ofte den student organisasjonen som stiller spørsmål ved ideologisk styrte narrativ. Vi har takhøyden for å utfordre ideologi i akademia, forteller Sverre.

– Vi er her for å utfordre narrativet.

Motstand

Kravet om mer «postkolonial» og feministisk teori har blitt møtt med motstand. Rektor Måns Wrange har lovet at det vil bli gjennomført tvungen internkursing av ansatte og førsteårsstudenter i «normkritikk» og etikk.

Dette har blitt kraftig kritisert, også av studenter. En gruppe på fem KHiO-studenter skrev i begynnelsen av august i et debattinnlegg i Morgenbladet at de ikke ønsker å bli indoktrinert i politiserte narrativ.

«Vi er studenter ved KHiO fordi vi vil lære fag, ikke fordi vi vil ha obligatorisk indoktrinering, slik ledelsen nå legger opp til», skrev de fem studentene.

«Vi vil ha kunnskap, ikke ideologi. Kvalitet, ikke politikk. Perspektiver, takhøyde og redelighet, ikke indoktrinering.»

Retthaveri

Professor Stian Grøgaard, som i 30 år har undervist i kunstteori på Kunstakademiet, som nå er en del av KHiO, har hevdet at det hersker et klima for moralsk retthaveri på KHiO. Han har kalt identitetspolitikkens inntog «en maktovertagelse».