annonse

annonse

Volden som utføres av innvandrerungdom og av norske «antirasister» i møte med kritikk av islam, kan ikke sees separat fra den retorikken og den demoniseringer som mainstream media, norske politikere og samfunnsdebattanter står for.

Lars Gule, tidligere LO-topp Rolf Utgård og noen få andre forsøkte å hindre voldelige utfall i Oslo på lørdag. Flere andre, inkludert Abid Raja, hadde vært ute på forhånd og bedt motdemonstrantene om å holde seg hjemme. Men likevel utartet det i Oslo, slik det gjorde i Bergen helgen før, på Furuset tidligere i august og i Kristiansand i fjor høst. Rasende muslimer og «antirasister» stormer over sperringer og denger løs på de som kommer i veien.

I ettertid er det en del av disse offentlige personene som faktisk tar volden i forsvar, men de fleste velger å ta avstand fra det, i det minste når de blir spurt. Men de tar avstand både halvhjertet og uten å ta et oppgjør med sin egen retorikk.

annonse

Klassekampen er avisen som har størst nedslagsfelt blant radikale på venstresiden. Og det er tydelig hvor forsiktige KK-redaksjonen er for å støte fra seg «sine egne». I lørdagens utgave oppfordret kommentator Bjørgulv Braanen til fredelig demonstrasjon i Oslo samme dag, men det eneste han fikk seg til å si om de som brukte vold i Bergen uken før var å kalle dem «brushoder i egne rekker». Samtidig fylte han artikkelen sin med fordømmelser av Lars Thorsen og andre islamkritikere som han nevner ved navn.

Braanen omtaler Sians og Paludans aksjoner som «muslimfiendtlige aksjoner i innvandrertette boligområder» og han gjengir med malende ord hva de gjør med Koranen. Rasmus Paludan «skulle dynke Koranen med griseblod og urin «donert av frafalne muslimer», for deretter å brenne muslimenes hellige bok,» skriver Braanen.

Merk her at Braanen ikke engang skriver «islamfiendtlig». Nei, det er ikke ideologien islam og Koranen, men menneskene han mener Thorsen og Paludan er fiendtlige til, nemlig muslimene.

annonse

Det er vanskelig å lese Braanens tekst som annet enn en oppildning til et publikum som han vet er aggressive og rasende i utgangspunktet. Så hvorfor maler han da et så sterkt fiendebilde av islamkritikerne? Og kan Braanen virkelig være overrasket over at de såkalte «brushodene» i hans egne rekker går amok slik han som en intellektuell leder på venstresiden omtaler sine politiske motstandere?

Les også: Flere kvinner ble angrepet av menn med innvandrerbakgrunn under SIAN-demo

Og Braanen har ikke lært. For lørdagens markering ble voldelig. Og i dagens utgave av Klassekampen er han ute igjen med en lederartikkel og kommenter på motdemonstrasjonen. Men den begrunnelse han formidler for hvorfor man ikke bør bruke vold, er så halvhjertet at det er utrolig at ikke Braanen selv klarer å stoppe seg før det går på trykk. For det er visstnok bare fordi det skader venstresiden egen sak at man ikke skal bruke vold. Ikke fordi vold ikke hører hjemme som et politisk virkemiddel i et demokrati. Hør på Braanen i Klassekampen:

«Forut for «krenkefesten» var det en større debatt blant antirasister om de var tjent med at motdemonstrasjonene utartet til voldelige aksjoner og konfrontasjoner med politiet. Det store flertallet mente det ikke var ønskelig, fordi det bare ville tjene Sian, som har som bevisst strategi å provosere fram slike reaksjoner.»

Flertallet på venstresiden mente altså at vold «ikke var ønskelig» (ja, tygg på den) fordi det «bare ville tjene Sian». Braanen skriver ingenting om at venstresiden tar avstand fra vold som sådan. Tar de bare avstand fra vold fordi det ikke tjener deres egen sak?

Braanen har her trolig uforvarende avslørt det mange av oss lenge har ment om venstresiden. Om det er noen som ikke har tatt et oppgjør med voldsforherligelsen, så er det dem. Og det gjelder store deler av venstresiden, ikke bare de «brushodene» som utfører volden.

annonse

Demonisering

Men Braanen og hans sympatisører må også bli holdt ansvarlige for den demoniseringen de kontinuerlig kommer med mot personer de er uenige med. For de voldelige muslimske ungdommene og «antirasistene» blir ikke rasende i et vakuum. De føler at de er del av en større gruppe mennesker som har det samme fiendebildet som dem selv. Og det er angivelig ikke-voldelige stemmer, som Braanen, som etablerer dette fiendebildet i offentligheten.

I sin artikkel fra lørdag gjentar Braanen flere ganger at Paludan og Sian er ute etter å provosere, han nevner også at de er «dømt for rasisme». Braanen tegner et så negativt bilde av dem og det de gjør som han overhodet kan. Og med tanke på hvem som leser Klassekampen, er det åpenbart at dette tjener til å oppildne nettopp de menneskene i hans egne rekker som er aggressive.

Les også: VG stempler arbeidsplassen min som høyreradikal

Og Braanen fortsetter i dagens utgave av avisen. Etter på halvhjertet vis igjen å ta avstand fra volden, og da under nok en henvisning til at det ikke tjener venstresidens sak, og kun derfor, omtaler han Sian som de «mørkebrune, rasistiske provokatørene».

Stort verre ting kan man ikke kalle noen i Norge. Ved å demonisere noen på denne åpenbare måten gir Braanen et klarsignal til å bruke vold mot dem. Det er mulig Braanen ikke forstår det selv, men om noe fungerer som en «hundefløyte» (noe venstresiden ofte beskylder høyresiden for) så er det en slik eksplisitt opptegning av et uforsonlig fiendebilde som Klassekampen her gjør på lederplass.

MSM

Men det er ikke bare Klassekampen og Braanen som demoniserer og dermed legger de sosiologiske føringen for at noen mener vold er berettiget mot de «fiendene» som er pekt ut. Det skjer daglig også på NRK, i Dagbladet, VG, NTB, TV 2 etc. Og måten de gjør det på er gjennom bruken av beskrivelser og vinklinger. Når det gjelder Sian er det nesten innarbeidet at norske mainstream-medier bruker betegnelsen «den islamfiendtlige organisasjonen Sian».

– Lørdag sist helg holdt den islamfiendtlige gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) en markering i Bergen, skrev eksempelvis VG innledningsvis i en artikkel om volden i Bergen.

Og de er ikke alene. På Dagsnytt 18 den 26. august var det programleder Espen Aas som sa helt til å begynne med, for å sette «tonen».

– Så skal vi tilbake til debatten som har gått siden helgen rundt demonstrasjonene mot den islamfiendtlige organisasjonen SIAN i Bergen.

Og som vanlig fra NRK hadde de også en debatt om SIAN, men uten at SIAN selv var invitert.

I en NTB-sak i Dagsavisen ble en navngitt kvinne omtalt som den «islamfiendtlige Sian-profilen Fanny Bråten»

Og som for å anerkjenne at ingen skade var skjedd uthever Dagsavisen i ingressen at Fanny Bråten ikke ble skadd og at politiet var «fornøyd»

«Den islamfiendtlige Sian-profilen Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen foran motdemonstrantene utenfor Stortinget lørdag. Hun ble angrepet, men er ikke skadd. Både politi og motdemonstranter er fornøyd etter markeringen,» het det i ingressen.

Kommentar

I forbindelse med disse voldelige reaksjonene på Sians islamkritiske demonstrasjoner, ser vi fra medienes dekning hvordan de toner ned volden og fokuserer på at de voldelige er i et mindretall. Samtidig bruker man artiklene til å gjenta at Lars Thorsen er dømt for rasisme (en gang) og at Anna (aka Fanny) Bråten ble tiltalt (men frifunnet). Og mediene beskriver bare de mest ytterligående krenkelsene fra Sian og beskriver dem altså mer eller mindre konsekvent som «fiendtlige».

Stort sett velger norske mainstream medier å beskrive Sian som «islamfiendtlige», men som nevnt over går Bjørgulv Braanen et skritt lenger og kaller Sian for «muslimfiendtlige».

Norske journalister og politikere tror de gjør noe «godt» og moralsk riktig når de beskriver Sian og andre islamkritikere på verst mulig måte. Det signaliserer også at de er innenfor den riktige gruppen selv – «de gode». Lars Thorsen, Anna Bråten og Sian er fiendene som de kan slutte rekkene om å hate. Derfor er det ikke nok å bruke den mer nøytrale betegnelsen «islamkritisk», det må være at de er «fiendtlige». Og de som er fiender av det du liker (islam) kan du hate, og stormtroppene kan angripe.

I USA tok det Joe Biden flere uker før han i helgen omsider gikk ut og fordømte volden i forbindelse med demonstrasjonene. Analytikere mener det skjedde først når Demokratene så på meningsmålingene at folk hadde blitt redde og vill ha lov og orden.

Det er å håpe at norske medier, politikere og offentlige debattanter begynner å gå i seg selv og se hva de faktisk legitimerer med sin aggressive og demoniserende retorikk mot innvandrings- og islamkritiske meningsmotstandere på høyresiden. Volden vi nå ser, utføres av unge mennesker som tror de kjemper for en god sak. Og det er ikke bare i moskeene og i Antirasistisk Senters retorikk, men også i MSM at den «gode saken» blir definert, inkludert å peke ut hvem fiendene er.