Haltbrekken vil ha slutt på at staten gir bort milliarder av kroner til oljeselskap som forgjeves leter etter olje.

– I 2018 delte staten ut 2,5 milliarder kroner, og året før 1,8 milliarder, til selskaper som fikk tilbud om letelisenser i januar, og likevel mottok leterefusjon, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

Han kaller det en potensiell utgiftsbombe.

– Her kan folks skattepenger bli pøst ut til oljeselskap som aldri har tjent penger på norsk sokkel før, men som nå kan få statsstøtte for å lete etter mer olje og gass.

Han vil heller ha et system som sørger for utslippskutt og grønn omstilling, men det vi har nå forverrer klimakrisen.

– Disse pengene burde heller vært brukt til å gjøre det enklere for bedrifter som bidrar til å kutte utslipp og skaper arbeidsplasser for framtiden. Vi må slutte å bruke penger på å fjerne den økonomiske risikoen for oljedirektørene.

Haltbrekken mener at leterefusjonsordningen gjør det lettere å ta risiko, fordi man får tilbake 78 prosent av utgiftene. Dermed tar en bare risikoen for 22 prosent.

– Det gjør det lettere å lete etter mer olje, og siden vi allerede har funnet mer olje enn vi kan brenne, må vi slutte med denne typen incentiver.

Han mener videre at situasjonen for oljenæringen er svært usikker, og leterefusjonsordningen fører til flere risikable investeringer. Samt at olje og gass står for enorme klimagassutslipp som vi må stanse.