Leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, ser ingen grunn til å kritisere demonstrantene mot Sian på lørdag.

På lørdag holdt Sian det de kalte en «krenkefest» utenfor Stortinget. En stort antall såkalt «antirasistiske» motdemonstranter hadde møtt opp. Det var mye rop og bråk fra begynnelsen, men politiets sperringer holdt selv om de ble revet og ristet i. Men da Sian-aktivist Fanny Bråten rev ut noen sider av koranen og spyttet på dem, stormet demonstranter frem og hun ble revet i bakken.

Etter at Sian hadde pakket sammen, beveget demonstrantene seg langs Karl Johan og der ble både politiet og forbipasserende, deriblant kvinner, angrepet og trakassert av ungdommer med innvandrerbakgrunn som var en del av motdemonstrasjonen.

Dette er takken for å beskytte ytringsfriheten. Islamister og deres nyttige idioter sloss mot våre frihetsverdier. Disse angriper ikke bare ytringer med vold, de angriper ytringesfrihetens beskyttere. Dette er konsekvensen av en hodeløs innvandringspolitikk. pic.twitter.com/6iEzsoaXyd — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 29, 2020

I Klassekampen kommer tidligere LO-topp og Rødt-veteran Rolf Utgård med kritikk. Han er «forferdet» over arrangørenes aksept av voldsbruk.

– Det var sjokkerende. Jeg hadde jo ventet en del aggressivitet og forsøk på hærverk og vold, men jeg syns det ble ganske mye.

– Det som sjokkerte meg mest, er at de som sto bak demoen ikke synes at bråket var problematisk. Det var ille å se, og dette er ikke en måte vi kan drive antirasistisk arbeid framover, sier Utgård.

Det er spesielt partiet Rød han sikter til og samarbeidet med den anonyme organisasjonen Oslo mot rasisme. Utgård mener det må få etterspill:

– Det kommer til å bli etterspill her. Jeg regner med at det blir en ganske stor diskusjon og oppvask, sier Utgård, som ellers mener at politiet hold en «defensiv og tilbakeholden linje».

Tar ikke selvkritikk

Oslo mot rasisme er et anonymt nettverk, har ingen formell leder og kommuniserer utad via en anonym Facebook-konto, skriver Klassekampen. De melder videre at Leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, forsvarer avgjørelsen, og sier at demonstrasjonen «i hovedsak var vellykket».

– Jeg vil si at vi nok en gang klarte å ydmyke og overdøve Sians rasistiske budskap, og det er fint å oppleve den solidariteten som demonstrasjonene viste. Vi fikk til en fin markering, sier Mobasheri.

Rødt-lederen er mer opptatt av å kritisere politiet:

– Jeg mener at politiet burde vært mer forsiktige med bruk av tåregass. Det var eldre og barn og ungdommer til stede, og alle ble kollektivt straffa med tåregass, sier Mobasheri.

– Ungdommens måte å gjøre ting på

Mobasheri er ikke den eneste Rødt-politikeren som ser ut til å støtte voldsbruken.

Reza Rezaee er tidligere bystyrerepresentant, nå representant i bydelsutvalget for Rødt. Han var før han var medlem i Rødt med i SV og blant annet svært aktiv i Fredsinitiativet som protesterte mot USAs krigføring i Irak. Rezaee har vært regnet som en sentral person på venstresiden i Oslo gjennom mange år.

Han reagerer han sterkt på at Lars Gule sammen med blant annet fagforeningsaktivisten og SV-eren Rolf Utgård tok på gule vester og prøvde å roe gemytten eunder motdemonstrasjoen mot SIAN lørdag.

– Frekt og respektløs overfor ungdommer. Skuffet men ikke overasket overfor formynderiet og maktarroganse overfor muslimske og ikke muslimske ungdommer. Når skal voksne menn lære å respektere ungdommenes måte å gjøre ting på, skriver Rezaee på Facebook.