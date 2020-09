annonse

SIANs vulgære provokasjoner virker, mener Rune Berglund Steen.

– Resultatet er dessverre at de får den oppmerksomheten de så desperat ønsker, sier han til Vårt Land, og legger til:

– Samtidig spør jeg meg om man har råd til å ignorere dette hatet, gitt de grusomme, norske erfaringene med hatet mot muslimer. Det er dette hatet som har avlet terror og drap.

Berglund Steen vil gi SIANs angivelige hat motstand, men den skal være ikke-voldelig. Blir den voldelig, vinner SIAN, mener han.

– Det er motdemonstrantane som står for menneskeverd og menneskerettigheter, da må vi aldri henfalle til vold, uansett hvor grove SIAN er. Det er også et mye sterkere signal hvis motstanden er så bred som mulig.«Oslo mot rasisme» har mobilisert for støy-demonstrasjon, som kan regnes som sivil ulydighet, sier Berglund Steen.

Han sier at støy er en metode motdemonstranter kan benytte seg, fordi det overdøver det hatefulle budskapet. Men Antirasistisk senter organiserte ikke noen protester foran Stortinget på lørdag. Men de var der for å høre om SIAN ville si noe straffbart, og for å se på politiets håndtering.