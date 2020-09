annonse

Nylig slo Asle Toje fast at innvandrere som har ambisjoner om å lykkes bør assimilere seg, og gjøre det norske språket og kulturen til sin eget.

Nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn, svarte Toje. Han er uenig og mener at mangfold er nøkkelen.

– Norge har en ganske fæl historie med å forsøke å assimilere deler av befolkningen. De verste og mest aggressive erfaringene er mot taterne/romani og samene. Staten og kirken skulle ikke bare lære dem norsk, men skulle utradere deres eget språk. I taternes tilfelle skulle staten ikke bare lære dem å bli bofaste, men gjorde mange forsøk på å utradere deres kultur og det som verre var; folkemord, skrev Kohn.

Asle Toje er ikke nådig i sitt tilsvar til kritikken fra Antirasistisk senter.

– Det er like overraskende hver gang han tyr til folkemords-retorikk i en diskusjon hvor det åpenbart ikke hører hjemme, litt som å bruke gasshorn i et familieselskap. Men ta det ikke ille opp. Dette er god tone i antirasistiske kretser, skriver Asle Toje i sitt svar til Ervin Kohn, i Utrop.

Toje mener det er klokt for innvandrere å assimilere seg. Det åpner for rask oppadgående sosial mobilitet. Dessuten anser han at velferdsstaten ikke vil vedvare i et samfunn der grupper ikke omgås hverandre.

Toje mener dessuten at et slagord ikke blir en sannhet av å bli gjentatt. Han påstår videre at «bindestreken», som brukt i begrepet norsk-pakistaner, er et hinder.

– Jeg kommer med litt dårlige nyheter: Det er ikke så enkelt. Det norske samfunnet er ikke et koldtbord. De færreste er interessert i bindestrekene dine eller din «kulturelle kompetanse» i forhold til et eller annet fjerntliggende land, skriver Toje, og legger til:

– Jeg skulle ønske at det ikke var slik, men å markere avstand til det norske samfunnet er en taperstrategi.

Toje hevder videre at venstreradikalernes verdensbilde avhenger av at innvandrere forblir i samfunnets bunnsjikt. Dersom innvandrere lykkes, er det et tegn på at venstresiden tar feil. De innvandrere som vil lykkes, må vri seg unna kulturer der man finner samhold ved å holde hverandre nede. Han passer samtidig på å erklære at Ervin Kohn selv er et godt eksempel på at assimilering er den riktige veien å gå.

– Den assimilerte, suksessrike innvandreren advarer andre innvandrere mot å assimilere seg: Han er nostalgisk for sin oppvekst i Groruddalen, som han har forlatt og så visst ikke vil flytte tilbake til. Han vil aldri erkjenne at det er bindestrekene som gjør at det trolig ville være farlig for ham som jøde å bosette seg der han vokste opp. I Norge er det mye som ‘sier seg selv’ og derfor sjelden sies. Til innvandrere er underteksten i denne diskusjonen: Ikke gjør som Ervin sier, gjør som Ervin gjør.