SV-leder Audun Lysbakken har ikke uttalt seg om volden mot politi og kvinner under SIAN-demonstrasjonen i helgen. Men han er sint på NRK for å omtale organisasjonen som «islamkritiske». De er «rasister», ifølge Lysbakken.

Mange ble sjokkert da det brøt ut opptøyer i hovedstaden under SIANs markering utenfor stortinget lørdag. På sosiale medier ble det lagt ut flere videoer som viste innvandrerungdom gikk løs på Oslopolitiet. Politiet måtte til slutt trekke tilbake og flykte fra den rasende mobben.

Det ble også lagt ut video der en, ifølge Dagbladet, liten og skjør kvinne, ble angrepet og slått av flere menn med utenlandsk bakgrunn fordi hun ba de slutte å kaste stein på politihestene. Også SIANs nestleder, Anna Bråten, ble angrepet.

De voldsomme opptøyene fikk minamalt med dekning i den norske pressen, men noen få politikere reagerte. Frps Jon Helgheim kalte opptøyene skremmende og at det lignet en krig.

– Skremmende svar på de voldelige opptøyene i Oslo! Jeg kan opplyse om at det er nøyaktig dette svenskene har gjort. De har lagt skylden på seg selv for at sinte menn er misfornøyd med oppvartningen. Nå ligner det på krig der, skrev han på twitter.

Skremmende svar på de voldelige opptøyene i Oslo!

Jeg kan opplyse om at det er nøyaktig dette svenskene har gjort. De har lagt skylden på seg selv for at sinte menn er misfornøyd med oppvartningen. Nå ligner det på krig der. https://t.co/ypygJJJkdT — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 30, 2020

Statsminister Erna Solberg har ikke fordømt opptøyene. Mandag uttalte hun i media at hun «er bekymret for at andre land kan misforstå vår ytringsfrihet» og at hun «tar sterk avstand for at SIAN står for».

Solberg ønsket ikke å uttale seg om volden mot politi og uskyldige kvinner.

Refser NRK

Nå har også partileder for det sosialistiske partiet SV, Audun Lysbakken, kommet med en offentlig uttalelse. Heller ikke han ønsker å snakke om volden. Istedet går han til angrep på NRK for å omtalte SIAN som «islamkritiske».

– Kjære NRK, kan dere slutte å kalle Sian «islamkritikere»? Å dehumanisere sine medmennesker og spre hat mot andre har ingenting med religionskritikk å gjøre. Å gi rasistene den merkelappen er å gjøre dem en stor tjeneste, skriver han på twitter.

Kjære NRK, kan dere slutte å kalle Sian «islamkritikere»? Å dehumanisere sine medmennesker og spre hat mot andre har ingenting med religionskritikk å gjøre. Å gi rasistene den merkelappen er å gjøre dem en stor tjeneste. #politiskkvarter — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) September 1, 2020

Også andre politikere på venstresiden ønsker ikke å ta et oppgjør med volden. Leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, ser ingen grunn til å kritisere demonstrantene mot Sian på lørdag.

I et intervju med Klassekampenn uttalte han at motdemonstrasjonen «i hovedsak var vellykket».

– Jeg vil si at vi nok en gang klarte å ydmyke og overdøve Sians rasistiske budskap, og det er fint å oppleve den solidariteten som demonstrasjonene viste. Vi fikk til en fin markering, sa Mobasheri.

Mediene har skyld

Resetts redaktør Helge Lurås har et annet syn en Lysbakken. Lurås mener tvert imot at mediene demoniserer Sian og slik sett legitimerer fiendebilder og vold.

«Volden som utføres av innvandrerungdom og av norske «antirasister» i møte med kritikk av islam, kan ikke sees separat fra den retorikken og den demoniseringer som mainstream media, norske politikere og samfunnsdebattanter står for», skrev Lurås i en kommentar mandag.

