annonse

annonse

Klarer du å skille mellom fredelige protester og voldelige opptøyer?

Det synes den venstrevridde TV-kanalen CNN, av mange omtalt som et av verdens mest seriøse og pålitelige nyhetsmedier, å ha vansker med.

Nå latterliggjøres CNN og spaltist Chris Cillizza etter å ha publisert kommentaren «“Protester” eller “opptøyer”? Det er STOR forskjell».

Artikkelens hovedillustrasjon viser nemlig skjelettet av en bygning som er blitt flammenes rov under opptøyene. Foran står det tungt bevæpnet opprørspoliti som holder vakt.

Les også: Banket kona og bar ulovlig våpen – nå har venstresiden gjort ham til mangemillionær

– Trumps forsøk å sette merkelappen «opptøyer» på det som skjer i storbyene forteller i alle fall litt om hans desperasjon, i politisk forstand, for tiden, lyder Cillizzas analyse.

Trump's efforts to label what is happening in major cities as "riots" speaks at least somewhat to his desperation, politically speaking, at the momenthttps://t.co/tQJ495xOZK pic.twitter.com/vs19vtCHiW

— Chris Cillizza (@CillizzaCNN) August 30, 2020