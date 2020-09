annonse

Filter Nyheter lot til å ha glemt å moderere sitt kommentarfelt på Facebook.

Lørdag demonstrerte den islamkritiske organisasjonen SIAN på Eidsvolds plass foran Stortinget, midt i hjertet av hovedstaden. Demonstrasjonen, og det faktum at en av SIANs medlemmer rev opp og spyttet på Koranen, gjorde flere fremmøtte såkalte «motdemonstranter» så sinte, at de gikk til angrep på SIAN, og på politiet som var til stede for å beskytte SIANs demonstranter. Politiets kjøretøy ble klatret på, slått med stoler og sparket, i tillegg til at vinduer ble knust, og betjenter ble kastet stein på.

Bilder og videoklipp av de voldsomme opptøyene har skapt furore hos svært mange rundt omkring i Norge, og dette har kommet særlig tydelig frem i sosiale medier. Så også hos nettavisen Filter Nyheter, som har delt en artikkel om opptøyene på sin Facebook-side.

Grove ytringer

I kommentarfeltet under artikkelen fremkommer det flere grove ytringer, hvorav enkelte også forherliger vold.

– Vi vil ikke ha mer fantepakk til Norge, skriver en person.

– Få det forbanna pakket ut av Norge, skulle hatt litt balltre de der, skriver samme person i en annen kommentar.

– Skyt med skarpt. Det forstår de kanskje, men usikkert, skriver en annen.

De tre kommentarene hadde ligget i henholdsvis 17, 17 og fem timer da de først ble observert av Resett mandag 31. august.

Filter Nyheter har tidligere kritisert Resett for kommentarfeltet og laget saker på det. Filter Nyheter er også klaget inn til PFU av førsteamanuensis ved NTNU Øyvind Eikrem:

Eikrem anklager nettavisen for å ha brutt god presseskikk gjennom blant annet ukritisk valg av kilder som også forble anonyme. og mangel på tilstrekkelig åpenhet, skriver NRK.

Det er også kjent at Filter Nyheter sliter økonomisk. Det er en nettavis som i sin tid hadde store ambisjoner, men som har et svært lavt antall lesere, skal vi tro målestedet similarweb.com. Ved lansering i 2016 het det fra Filter Nyheter at de «skulle ta opp konkurransen med de store mediehusene» og ansette 20 journalister, ifølge Medier24.

I juli 2020 hadde nettstedet færre enn 35.000 besøk ifølge similarweb.com. Til sammenligning hadde Resett 4,1 millioner besøk på samme måling i juli.

Resett har kontaktet Filter Nyheters redaktør Harald Klungtveit for en kommentar, men han har ikke besvart våre henvendelser. Kommentarene på Facebook-siden ser imidlertid til å være slettet etter at Resett tok kontakt med redaktør Klungtveit.