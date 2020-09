annonse

Framtiden i våre hender mener vi kjøper altfor mange klær.

– Hver nordmann kvitter seg med 23 kilo tekstiler i året! Vi trenger ikke alle klærne vi kjøper, så hva med å la være i ett år? Det er bra for lommeboka og bra for miljøet, skriver fagrådgiver i Framtiden i våre hender, Siv Elin Ånestad.

Hun sier at med årene har klær blitt billigere, og det har resultert i at vi kjøper mer klær. I dag kjøper vi nesten dobbelt så mye som for 30 år siden, og det til samme pris. I snitt har vi 359 klesplagg hver, og av dem bli hvert femte sjelden eller aldri brukt.

Ånestad mener vi kan kutte mye forutsetning bare ved å kjøpe brukte klær, noe vi gjør svært sjelden.

– Vi vil derfor utfordre deg til å ha shoppestopp i ett år, og kjøpe brukte klær, leie eller låne når du trenger noe.

Fagrådgiveren i Framtiden i våre hender sier det er behov for politiske tiltak som gir forbrukere kunnskap om miljøbelastningen fra klær. Regjeringen må gjøre det enklere for oss å velge mer miljøvennlig, mener de. Derfor vil de ha merking av klær, som viser innhold av kjemikalier, samt hvilke og hvor store klimagassutslipp produksjonen har generert. Videre ønsker de miljøavgift på klær, momsfritak på reparasjon og utvidede garantiordninger for å få klærne våre til å vare lenger.

De ser også for seg at kleskjedene produsere færre klær, og heller øker kvaliteten, slik at plagget får lengre levetid.