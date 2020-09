annonse

Hylles av vanlige franskmenn.

Onsdag formiddag la Charlie Hebdo ut på Facebook en faksimile av bladets nye forside, med tittelen tout ça pour ça , som kan oversettes til «stor ståhei for ingenting». Kanskje er tittelen en referanse til hvordan mange i tiden etter terrorangrepet på bladet i 2015 hevdet at «vi er alle Charlie», uten at dette har materialisert seg i økt støtte til ytringsfriheten.

Repbliseringen skjer i forbindelse med at rettssaken mot mistenkte medhjelpere i Charlie Hebdo-angrepet starter, trykker det franske satiremagasinet igjen kontroversielle tegninger.

– Vi kommer aldri til å legge oss ned. Vi vil aldri gi opp, skriver redaktør Laurent Sourisseau i en leder som skal publiseres sammen med tegningene i bladets nyeste utgave ifølge nyhetsbyrået AFP.

På Facebook gir mange franskmenn bladet sin støtte.

«Deres styrke gir meg mot», skriver én person.

«Støtt den frie presse», skriver en annen. Blitt verre «En tid etterpå kunne en hel verden proklamere at de alle var Charlie, og at terrorisme ikke skulle sette premissene for de vestlige verdiene ytringsfriheten baserer seg på. annonse Men selv om vi har fått mindre terror, har ytringsrommet blitt mindre romslig, og vi har fått nye former for sensur,» skrev Resett-kommentator Shurika Hansen på femårsdagen for terrorangrepet mot Charlie Hebdo.

Tolv ble drept

Tolv personer, ti av dem tilknyttet magasinet, ble drept i et terrorangrep mot bladets redaksjon 7. januar 2015. Sjefredaktøren Stéphane «Charb» Charbonnier og fire andre tegnere var blant de drepte, skriver NTB.

De som sto bak massakren er døde, men 14 er tiltalt for å ha hjulpet dem.