Statsminister Erna Solberg er i ferd med å tråkke ut i et mye dypere vann enn hun noen gang har vært i før. Hennes svært sene reaksjon på bråket rundt SIANs markeringer, både i hennes egen hjemby Bergen og nå sist i Oslo, er ille nok, siden hun tross alt er statsminister for landet. Men når hun først kommenterer hendelsen som får internasjonal oppsikt, så går hun ut og sier at hun tar sterk avstand fra alt SIAN står for.

Javel?

Men hva med pøbelen som ikke bare angrep SIANs kvinnelige nestformann, men også politiet? Er det noe statsministeren også tar sterk avstand fra?

Dette er virkelig ikke en leder av et land verdig. Å ikke totalt fordømme voldshandlinger mot helt lovlige meninger, er rett og slett uakseptabelt. Erna er globalist og for en mangfoldig kultur, men det får da virkelig være grenser for hvor politisk korrekt det er mulig å bli.

Det å ta sterk avstand fra alt SIAN står for – tenk litt på det. SIAN har som mål «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge». Er vår statsminister virkelig imot alt det? Hvis hun virkelig mener det hun sier, så betyr det altså at hun er for alt eller deler av det islam står for. Det kan da vel virkelig ikke være tilfelle vel?

Da må man jo nesten spørre seg selv om vi har en statsminister som er for sharia-lovene? Mener virkelig Erna Solberg at islams kvinneundertrykkende holdninger, steining av homofile og tortur av dyr er greit?

Vi vet selvsagt at hun ikke synes det, men likevel så velger altså både hun og mange andre å si at islam er en fredelig religion som godt kan integreres i Norge. Hvordan kan man mene det og samtidig ta avstand fra alt det grusomme som enkelte muslimer utfører på grunn av islam?

Jeg har problemer med å forstå hvordan man på den ene siden kan kjempe for likestilling, dyrevelferd og seksuelle minoriteters rettigheter, når man på den andre siden ønsker velkommen til de og det som er hovedfienden til disse fundamentene som det norske moderne samfunnet er bygd opp på.

Men enda verre er det når man ikke på en klinkende klar og overbevisende måte fordømmer alt og alle som utøver vold mot meningsytringer, om de er aldri så motbydelige. Solberg sier at kostnaden for å ha ytringsfrihet er at man av og til må tåle å høre ytringer som man får vondt av. Men hun nevner ikke med et ord hvor vondt det er å måtte se helt lovlige ytringer bli møtt med voldelige handlinger.

Når selv statsministeren ikke evner å være samlende for hele folket og kun tar avstand fra den siden hun ikke liker meningene til, men velger å overse volden fra de som hun holder med, da kommer hovedproblemet opp og ut i lyset. Når det hun er mest opptatt av er hvordan ytringsfriheten i Norge kan bli oppfattet i utlandet ved at SIAN får holde sine markeringer, så er agendaen så altfor tydelig.

Erna Solberg burde i tillegg til å skamme seg, tenke litt over hva det er hun faktisk kan sette igang i folket. Hvis oppgaven med å lede landet blir for stor og krevende, så vil det være naturlig at man tar konsekvensene av dette og overlater statsministerstolen til noen som er i stand til å se litt mer enn det som er innenfor skyggelappene sine.

En statsminister som setter folket og nasjonen først tenker ikke på seg selv og godt betalte jobber ute i Europa etter endt politikerkarriere. Dessverre så er vi sultefôret med slike i Norge.