«Det har det siste året vært noen demonstrasjoner som har endt i voldelige sammenstøt mellom ulike grupperinger, politiet og demonstranter. Dette er en utvikling som er veldig alvorlig og må stoppes. Den senere tiden har vi også sett at barn og unge deltar på demonstrasjonene og utsettes for fare når det utøves vold. Dette bekymrer meg, og vi må oppfordre foreldre til å følge med på hva barn og unge gjør», skriver justisministeren og understreker at de aller fleste demonstrasjoner går fredelig for seg.