annonse

annonse

Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka fikk seg en kraftig smekk av Borgarting lagmannsrett.

Kjennelsen i lagmannsretten ble avsagt mandag og anken som støtteaksjonen hadde levert inn ble blankt avvist, skriver NTB.

– Det er særlig lagt vekt på at den ikke har tilstrekkelig fast organisasjonsstruktur, og at den har et ad hoc-preg. Selv om Støtteaksjonen har egne midler, var disse av begrenset omfang, og det var på tidspunktet for tingrettens avgjørelse ingen dokumentasjon for at midlene kunne disponeres til dekning av sakskostnader, heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

annonse

Ankemotpartene Staten og Oslo kommune er tilkjent sakskostnader for behandlingen i lagmannsretten på henholdsvis 28.000 og 4.725 kroner.